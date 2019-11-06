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محافظ الدقهلية يرفض دخول مستشفى المنزلة قبل علاج مريضة تحتاج جراحة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:14 م
محافظ الدقهلية يرفض دخول مستشفى المنزلة قبل علاج مريضة تحتاج جراحة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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رفض الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، دخول مستشفى المنزلة المركزى، حينما استوقفته إحدى المواطنات المرافقة لحالة مرضية تشكو من آلام الحصوة وعدم إجراء الجراحة اللازمة لها .

ووجه المحافظ حديثا شديد اللهجة للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، ولمدير المستشفى، قائلا: لن أسمح بوجود هذا المشهد المؤلم وهذه مريضة مسئولة منى كمحافظ وكإنسان فى المقام الأول.

وأكد محافظ الدقهلية أن المريض ليس من شأنه الإجراءات التى تتم وإنما يعنيه الراحة من الألم، متابعا: "عالجوها الأول عشان أدخل المستشفى".

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الدقهليه

صحة الدقهلية

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