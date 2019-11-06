سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مؤتمر "التبادل التجارى للطاقة" يناقش تنمية اقتصاديات الدول العربية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:01 ص
مؤتمر "التبادل التجارى للطاقة" يناقش تنمية اقتصاديات الدول العربية وزارة الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في الجلسة الافتتاحية "للمؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي" والمنعقد بالقاهرة خلال يومي 7،6 نوفمبر الجاري والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي وجامعة الدول العربية.

يتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات من بينها الأهمية الاستراتيجية لتبادل الطاقة الإقليمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول العربية ، الفرص والتحديات التي تواجه التبادل التجاري للطاقة في المنطقة العربية، الفرص والتحديات التي تواجه تبادل الكهرباء والغاز في العالم العربي ، التنمية المؤسسية ورؤية الدول فيما يتعلق بأسواق تبادل الطاقة.

كما سيتم استعراض بعض الخبرات الدولية لتنمية أسواق الكهرباء عبر الحدود، الأسس الرئيسية للمؤسسات والتشريعات الخاصة بالتبادل الإقليمي للكهرباء، وفرص الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية لتحقيق النفع من أسواق تبادل الكهرباء.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر وزراء وممثلي وزارات وكبار مسئولين حكوميين في مجال الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء تبادل الطاقة، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤى وتحفيز التبادل الإقليمي للطاقة، وكذلك الوصول إلى إنشاء شراكات في مجالي تبادل الكهرباء والغاز الطبيعي، وسينضم إليهم خبراء وممثلون عن الصندوق العربي، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن منظمات دولية تعمل في مجال الطاقة.
 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

افريقيا

التبادل التجاري للطاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطاقة المتجددة: ربط 1465 ميجا وات من بنبان الشمسية بالشبكة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:00 ص

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تعد المواطنين بالقضاء على مشاكل الفواتير فبراير المقبل.. تسجيل القراءات بالتقاط الصورة منذ يوليو الماضى أسهم فى حلها.. مدحت فودة: استرداد 235 مليون جنيه من محاضر السرقات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:00 ص

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:00 ص

الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة