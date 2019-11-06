لماذا ينصح بتناول زيت الزيتون على الريق؟

كتبت فاطمة ياسر

زيت الزيتون له العديد من الفوائد الصحية، وخاصة عند تناوله على الريق، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية لتناول زيت الزيتون علي الريق، وذلك وفقا لموقع "healthline".

يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية الهامة له، كالدهون الصحية والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، وعن فوائد تناول معلقة منه علي الريق التالي:

-الحفاظ على صحة القولون، والحد من تعرضه للالتهاب.

-يساعد تناول زيت الزيتون في الحصول علي بشرة نضرة وقوية.

-يزيد من الحفاظ علي صحة الشعر والحد من التعرض للتساقط.

-يقوي الأظافر ويحميها من التكسير.

-يعد خيارا جيدا لمرض هشاشة العظام، لان تناوله يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بهشاشة العظام.

-يعمل علي تنقية الجسم من السموم، والحد من تراكمها في الجسم، ويزيد من فرص تنظيف الكبد وباقي أعضاء الجسم، وهذا ما يجعله خيرا جيدا.

-يزيد من فرص التعرض للتخلص من زيادة الوزن، ويساهم في القضاء عليها، ولذا من يريد الحصول علي جسم رشيق عليه تناول ملعقة من زيت الزيتون علي الريق.

-يعمل علي تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض التي يصاب بها.

-كما أنه يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

-يعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم والحد من ارتفاعه.