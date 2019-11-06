سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لماذا ينصح بتناول زيت الزيتون على الريق؟

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:00 ص
لماذا ينصح بتناول زيت الزيتون على الريق؟
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زيت الزيتون له العديد من الفوائد الصحية، وخاصة عند تناوله على الريق، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية لتناول زيت الزيتون علي الريق، وذلك وفقا لموقع "healthline".

يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية الهامة له، كالدهون الصحية والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، وعن فوائد تناول معلقة منه علي الريق التالي:

-الحفاظ على صحة القولون، والحد من تعرضه للالتهاب.

 -يساعد تناول زيت الزيتون في الحصول علي بشرة نضرة وقوية.

-يزيد من الحفاظ علي صحة الشعر والحد من التعرض للتساقط.

-يقوي الأظافر ويحميها من التكسير.

-يعد خيارا جيدا لمرض هشاشة العظام، لان تناوله يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بهشاشة العظام.

-يعمل علي تنقية الجسم من السموم، والحد من تراكمها في الجسم، ويزيد من فرص  تنظيف الكبد وباقي أعضاء الجسم، وهذا ما يجعله خيرا جيدا.

-يزيد من فرص التعرض للتخلص من زيادة الوزن، ويساهم في القضاء عليها، ولذا من يريد الحصول علي جسم رشيق عليه تناول ملعقة من زيت الزيتون علي الريق.

 -يعمل علي  تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض التي يصاب بها.

-كما أنه يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

-يعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم والحد من ارتفاعه.

 


زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون علي الريق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باريس سان جيرمان يستضيف كلوب بروج فى دورى أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يستضيف كلوب بروج فى دورى أبطال أوروبا

إيما واتسون عن حياتها العاطفية: أنا شريك ذاتى ولست وحيدة

إيما واتسون عن حياتها العاطفية: أنا شريك ذاتى ولست وحيدة

ابدأ يومك بفطار صحى يعتمد على البروتين.. 9 وجبات تشعرك بالشبع طوال اليوم

ابدأ يومك بفطار صحى يعتمد على البروتين.. 9 وجبات تشعرك بالشبع طوال اليوم

التأمين الصحى بالغربية: نقدم خدمات لـ3 ملايين مواطن.. ولا توجد قوائم انتظار

التأمين الصحى بالغربية: نقدم خدمات لـ3 ملايين مواطن.. ولا توجد قوائم انتظار

زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

تعرف على الخدمات المقدمة من تصاريح العمل لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

تعرف على الخدمات المقدمة من تصاريح العمل لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة