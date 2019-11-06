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فقدان السمع أنواع .. اعرف طفلك مصاب بأى نوع فيهم عشان تعالجه صح

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:30 م
فقدان السمع أنواع .. اعرف طفلك مصاب بأى نوع فيهم عشان تعالجه صح فقدان السمع عند الاطفال
كتبت هند عادل

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فقدان السمع من المشاكل المزمنة التى تعيق حياة الاطفال وتقديمهم فى العديد من المهارات وممارسة حياتهم بشكل طبيعى، يحدث فقدان السمع عندما لا يعمل أي جزء من الأذن بالطريقة المعتادة يشمل ذلك الأذن الخارجية ، الأذن الوسطى ، الأذن الداخلية ، العصب السمعي (الصوتي) ، والنظام السمعي.

ووفقا لموقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDCتختلف علامات وأعراض ضعف السمع لكل طفل فحتى لو اجتاز الطفل فحص السمع من قبل من المهم أن نبحث عن العلامات التالية، لا يندهش من الضوضاء العالية، لا يتحول إلى مصدر الصوت بعد 6 أشهر من العمر، لا يقول كلمات مفردة ، مثل "بابا" أو "ماما" قبل سنة واحدة، تأخر الكلام، الكلام غير واضح، يعمل على رفع مستوى صوت التلفزيون بدرجة كبيرة.

يمكن لفحص السمع معرفة ما إذا كان الطفل قد يعاني من ضعف السمع، فحص السمع سهل وليس مؤلمًا، في الواقع، غالباً ما ينام الأطفال أثناء فحصهم، يستغرق وقتًا قصيرًا جدًا عادة ما يستغرق بضع دقائق فقط.

هناك أربعة أنواع من فقدان السمع:
 

فقدان السمع التوصيلي
 

فقدان السمع الناتج عن شيء يمنع الأصوات من الدخول إلى الأذن الخارجية أو الوسطى، غالبًا ما يمكن علاج هذا النوع من فقدان السمع بالدواء أو الجراحة.

فقدان السمع الحسي العصبي
 

يحدث فقدان السمع عند وجود مشكلة في طريقة عمل الأذن الداخلية أو العصب السمعي.

فقدان السمع المختلط
 

فقدان السمع الذي يتضمن فقدان السمع التوصيلي والحسي العصبي.

اضطراب الاعتلال العصبي السمعي
 

فقدان السمع الذي يحدث عندما يدخل الصوت الأذن بشكل طبيعي ، ولكن بسبب تلف الأذن الداخلية أو العصب السمعي ، لا يتم تنظيم الصوت بطريقة يفهمها المخ. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة أيقونة المعهد الوطني للصمم واضطرابات التواصل الأخرى.

يمكن أن تتراوح درجة فقدان السمع بين خفيفة إلى عميقة:
 

ضعف السمع الخفيف
 

قد يسمع الشخص المصاب بفقدان خفيف في السمع بعض أصوات الكلام ولكن يصعب سماع الأصوات اللينة.

فقدان السمع المعتدل

قد لا يسمع الشخص المصاب بفقدان السمع المعتدل أي حديث تقريبًا عندما يتحدث شخص آخر بمستوى طبيعي.

فقدان السمع الشديد
 

لن يسمع أي شخص يعاني من ضعف شديد في السمع أي حديث عندما يتحدث الشخص بمستوى طبيعي وفقط بعض الأصوات العالية.

فقدان السمع العميق
 

لن يسمع أي شخص يعاني من ضعف شديد في السمع أي خطاب والأصوات العالية فقط.

 

 


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