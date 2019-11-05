سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أعراض التهاب الأذن الوسطى.. منها تغييرات فى مستوى السمع

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:00 ص
أعراض التهاب الأذن الوسطى.. منها تغييرات فى مستوى السمع التهاب الأذن
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التهابات الأذن من الأمراض الشائعة بين كثير من الناس، وهى أكثر شيوعاً بين الأطفال، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض التهاب الاذن الوسطى، وفقاً لموقع "Medical news today".

اعراض التهاب الاذن
اعراض التهاب الاذن

أعراض التهاب الاذن
 

الأذن هي جزء معقد من الجسم، يتكون من عدة غرف مختلفة، والتهابات الأذن يمكن أن تصيب أي من هذه الغرف وتتسبب في أعراض مختلفة، قد تشمل أعراض التهاب الأذن تغيرات فى السمع والدوخة والألم.

تُعرف الأجزاء الثلاثة الرئيسية من الأذن باسم الأذن الداخلية والمتوسطة والخارجية.

العدوى هي الأكثر شيوعا في الأذن الوسطى والأذن الخارجية، وتعد التهابات الأذن الداخلية أقل تواترًا وفي بعض الأحيان علامة على حالة أخرى كامنة.

تختلف أعراض التهابات الأذن عند البالغين حسب مكان الالتهاب ويمكن أن تشمل:

-التهاب وألم.

- تغييرات فى السمع.

-غثيان.

-قيء.

-دوخة.

-حمى.

-صداع الرأس.

-تورم الأذن.

اعراض التهاب الأذن الوسطى
 

الأذن الوسطى هي المنطقة خلف طبلة الأذن مباشرة، عادةً ما تحدث التهابات الأذن الوسطى عندما تتواجد بكتيريا أو فيروسات من الفم والعينين وممرات الأنف خلف طبلة الأذن، والنتيجة هي الألم والشعور بانسداد الأذن.

قد يواجه بعض الأشخاص مشكلة في السمع، لأن طبلة الأذن الملتهبة ليست حساسة للصوت كما يجب أن تكون.

هناك أيضًا تراكم للسوائل أو القيح خلف طبلة الأذن، مما قد يجعل السمع أكثر صعوبة، قد تشعر كما لو أن الأذن المصابة تحت الماء.

إذا كانت طبلة الأذن تمزقت بسبب ضغط من العدوى، فقد يحدث تصريف السائل من الأذن.

يمكن أن تصاحب الحمى والتعب العام التهاب الأذن الوسطى.

اعراض التهاب الاذن الوسطى
 التهاب الاذن الوسطى

أسباب التهاب الاذن الوسطى
 

قد تكون التهابات الأذن ناجمة عن فيروسات أو بكتيريا، وهي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بضعف في جهاز المناعة.

تحدث التهابات الأذن عند البالغين عادةً بسبب الجراثيم ، مثل الفيروسات أو الفطريات أو البكتيريا، غالبًا ما تحدد الطريقة التي يصاب بها الشخص نوع العدوى التي يصاب بها.

-نزلات البرد والانفلونزا والحساسية يمكن أن تؤدي إلى التهابات الأذن الوسطى.

-يمكن أن تؤدي مشاكل الجهاز التنفسي العلوي الأخرى ، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الحلق ، إلى التهابات الأذن الوسطى.

-التدخين أو التدخين السلبى قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الأذن الوسطى.


اعراض التهاب الاذن

التهابات الاذن

التهاب الاذن الوسطى

اعراض التهاب الاذن الوسطى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة