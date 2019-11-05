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4 طرق للتغلب على الصداع النصفى عند الأطفال .. منهم تغذية جيدة ونوم كافي

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:45 م
4 طرق للتغلب على الصداع النصفى عند الأطفال .. منهم تغذية جيدة ونوم كافي صداع الطفل
كتبت فاطمة خليل

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الصداع النصفى من الأمراض الشائعة بين الأطفال، سواء خلال مرحلة الطفولة المبكرة أوالمراهقة المبكرة، وهناك بعض الطرق التى تساعد طفلك في التغلب على الصداع النصفى، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" نتعرف على هذه الطرق فى السطور التالية.

وقال الدكتور إيثان بينور، الطبيب النفسي، أن الصداع النصفي هو حالة مثل الربو أو مرض السكري - يمكن أن يصاب بها الناس لفترة طويلة، وربما حتى حياتهم بأكملها، لكن يمكنهم إدارة الأعراض والتعامل معها وتخفيفها.

وتشمل أعراض الصداع النصفي عند الأطفال، رؤية البقع أو الخطوط، الحساسية للضوء والضوضاء، الدوخة، الغثيان، والتعب والارتباك، وكل ذلك يؤدي إلى تغييرات التهابية تسبب ألم الصداع النصفي.

الصداع النصفى عند الاطفال
الصداع النصفى عند الاطفال

4 طرق لمنع الصداع النصفي عند الأطفال
 

1-تحديد الأشياء التى تسبب الصداع النصفى لدى الطفل

هناك العديد من الأسباب المحتملة للصداع النصفى، لذا راقب صداع طفلك، وعندما يصاب به ركز على الأشياء التى فعلها أو أطعمة تناولها خلال الـ 24 ساعة التى سبقت ظهورأعراض الصداع النصفى.

قد تكون العوامل المسببة للصداع النصفى هي الإجهاد أوعدم كفاية وعدم انتظام النوم أو تخطي وجبة أوالجفاف أو تناول طعام معين.

ويمكن إجراء تغييرات بسيطة يمكن أن تقلل أو تمنع الصداع النصفي في المستقبل.

2- الحصول على القدر الكافى من النوم

قلة النوم هي سبب شائع للصداع النصفي، ساعد طفلك على النوم لمدة من  8 إلى 10 ساعات كل ليلة.

يجب على الأطفال الأكبر سنًا أيضًا تجنب الغفوة التي تدوم أكثر من 30 دقيقة وتقليل وقت الشاشة قبل 30 دقيقة على الأقل من وقت النوم.

"ينصح معظم الأطفال والمراهقين ببدء روتين مريح للنوم قبل ذهابهم  للنوم.

3- الاهتمام بتغذية الطفل

تناول وجبات منتظمة وصحية وشرب الماء للحفاظ على رطوبة الجسم يمكن أن يمنع الصداع عند الأطفال.

4-تقليل الضغط النفسى والاجهاد

الاسترخاء والرياضة وإدارة الإجهاد قد تمثل علاجاً للصداع النصفي، حيث أن الاسترخاء يشبه العلاج الطبيعي أوالتمدد للأعصاب مع ضرورة عمل تقنيات الاسترخاء وتشمل:

-التنفس المنتظم البطيء.

- استرخاء العضلات: من خلال شد عضلاتهم وإرخائها، يمكن أن يساعد فى تخفيف التوتر في جسم الطفل

 


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