فرنسا تعلن مقتل قياديا متشددا بمنطقة الساحل الأفريقية

رويترز

قالت وزير الدفاع فى فرنسا فلورنس بارلى إن قواتها أجهزت على أحد القياديين المتشددين البارزين بمنطقة الساحل الأفريقية يوم التاسع من أكتوبر.

وقتلت القوات الفرنسية على مايشو الرجل الثانى فى قيادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهى مظلة تضم متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة فى منطقة الصحراء بغرب أفريقيا.

وانتشر فى الآونة الأخيرة العنف بمنطقة الساحل ذات الكثافة السكانية المحدودة، حيث يرتبط المتشددون بتنظيمى القاعدة وداعش ويستخدمون وسط وشمال مالى نقطة انطلاق لهجمات عبر المنطقة الصحراوية.