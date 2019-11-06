سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تعلن مقتل قياديا متشددا بمنطقة الساحل الأفريقية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:27 ص
فرنسا تعلن مقتل قياديا متشددا بمنطقة الساحل الأفريقية فلورنس بارلى وزيرة الدفاع الفرنسية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزير الدفاع فى فرنسا فلورنس بارلى إن قواتها أجهزت على أحد القياديين المتشددين البارزين بمنطقة الساحل الأفريقية يوم التاسع من أكتوبر.

وقتلت القوات الفرنسية على مايشو الرجل الثانى فى قيادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهى مظلة تضم متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة فى منطقة الصحراء بغرب أفريقيا.

 

وانتشر فى الآونة الأخيرة العنف بمنطقة الساحل ذات الكثافة السكانية المحدودة، حيث يرتبط المتشددون بتنظيمى القاعدة وداعش ويستخدمون وسط وشمال مالى نقطة انطلاق لهجمات عبر المنطقة الصحراوية.

 

 


فرنسا

أفريقيا

متشددين

القاعدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرنسا تأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب رسميا من اتفاقية المناخ

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:58 ص

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:00 ص

فرنسا: إعلان إيران الأخير يزيد من تقويض الاتفاق النووي

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:52 م

احتجاجات عمال السكة الحديد فى فرنسا لتوفير وسائل الأمان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية

ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية

الرى: نحصل على 96 صورة يوميًا من القمر الصناعى لمتابعة الأمطار

الرى: نحصل على 96 صورة يوميًا من القمر الصناعى لمتابعة الأمطار

فتاة العياط تروى تفاصيل الجريمة عقب إخلاء سبيلها

فتاة العياط تروى تفاصيل الجريمة عقب إخلاء سبيلها

على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة

على غرار حبارة.. رقبة هشام عشماوى تقترب من حبل المشنقة

الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا

الكهرباء: تطبيق جديد على هواتف الكشافين لتسجيل القراءات إلكترونيًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة