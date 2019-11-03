السجائر الإلكترونية تقتل 37 شخصا.. نتيجة إصابة الرئة بالحروق والشيخوخة

كتبت أمل علام

كشفت مجلة" Newsweek "، أنه وفقا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفاة 37 شخص نتيجة تدخين السجائر الالكترونية، في الوقت الذي لا يقل عن 2000 تقرير عن إصابات بالرئة.



الرئيس ترامب يصدر اوامره بمنع السجائر الالكترونية المنهكة

وقالت المجلة، تعرض أكثر من 2000 شخص لإصابة في الرئة تتعلق باستخدام السجائر الإلكترونية، وفقًا لتقرير جديد أصدره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كما تم تأكيد 37 حالة وفاة.

امتدت الإصابات والوفيات إلى كل ولاية باستثناء ألاسكا، وفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض الجديد في هذا الوقت لا يستطيع المركز مع هيئة الأغذية والأدوية (FDA) ، تحديد السبب الدقيق لأمراض الرئة الغامضة، ولكن وجدا ارتباطا بين الاصابة والسجائر الالكترونية.

وأضافت المجلة، لقد أصبحت السجائر الالكترونية مثارا للجدل حتى وقت متأخر، وسط تقارير عن المضاعفات الصحية ذات الصلة، بعد حملة قمع تنظيمية.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض، بأن يتوقف الناس عن استخدام السجائر الإلكترونية تمامًا، حيث ارتفع عدد الإصابات من 530 قبل شهر واحد فقط.



السائل الموجود بالسجائر الالكترونية تسبب حروق بالرئة

من بين عينة من 867 حالة إصابة بالرئة تم الإبلاغ عنها إلى مركز السيطرة على الأمراض، أبلغت الغالبية العظمى "86 %"، عن استخدام منتجات تحتوي على رباعي هيدروكنابينول (THC) في الأشهر الثلاثة التي سبقت ظهور الأعراض، مما يشير إلى وجود صلة محتملة مع حالة الرئة القاتلة.

وقال التقرير الذى نشرته المجلة، أن 64 % فقط من الأشخاص المصابين تستخدم منتجات مع النيكوتين، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

يبدو أن معظم المرضى تقل أعمارهم عن 35 عامًا، فى سن 18 و 24، على الرغم من أن المستخدمين الأكبر سناً هم أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض الأبخرة.

إلى جانب تقديم المساعدة الفنية للدول بشأن المراقبة والتنبيهات الصحية، يعمل مركز السيطرة على الأمراض مع المجموعات المحلية لتصنيف حالات الرئة بشكل أكثر اتساقًا، تعمل أيضًا على توسيع اختباراتها المختبرية لأخذ عينات الرئة، لتوصيف السائل الإلكتروني بشكل أفضل، وتأثيره على الجهاز التنفسي للناس.

تناقش إدارة الرئيس دونالد ترامب قواعد جديدة يمكن أن تحد أو تحظر نكهات السجائر الإلكترونية، والتي تجذب المستخدمين الأصغر سنا على ما يبدو، وتقوم هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أيضًا، باتخاذ إجراءات صارمة ضد تكتيكات التسويق غير القانونية من قبل الشركات التي تبخر، مثل الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بأنها تساعد الناس على الإقلاع عن السجائر التقليدية.

وأكدت المجلة، أنه قد لا يتعافى المرضى الذين أصيبوا بمرض بسبب إصابات الرئة المرتبطة بالأبخرة بشكل كامل، وفقًا لتقرير صدر مؤخرا، أخبر أحد الأطباء مريضه البالغ من العمر 18 عامًا، آدم هيرجنريدر، أنه إلى جانب اصابته بمرض تنفسي حاد نتيجة تدخين السجائر الالكترونية فان رئتيه أصبحت مماثلة لعمر شخص 70 عامًا.

ذكرت "مايو كلينيك" في وقت سابق من هذا الشهر، أن بعض أضرار الرئة المرتبطة بالأبخرة تشبه الحروق الكيميائية أو التعرض للمواد الكيميائية السامة.

وقال براندون لارسن، أحد مؤلفي الدراسة، لشبكة "إن بي سي نيوز": يبدو الأمر وكأنه نوع من الضرر الذي نراه عادة عندما يتعرض شخص للمواد الكيميائية السامة في مكان عمله.

بينما أشارت التحقيقات السابقة إلى أن تراكم الزيوت الموجودة بسوائل السجائر الألكترونية، قد يكون مسؤولاً عن الوفيات والإصابات، لم تجد الدراسة في مايو أي دليل يشير إلى مثل هذه التراكمات بدلاً من ذلك، كانت الحروق نفسها سببًا كافيًا للقلق في العينة المؤلفة من 17 مريضًا، لكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد عنصر واحد يشرح الإصابات الكيميائية.