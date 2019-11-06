ضبط 10 سيدات تسللن للبلاد بتأشيرات مزورة عبر أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت مباحث أسوان، من ضبط 10 سيدات يحملن جنسية أجنبية اثناء تواجدهن بمحطة قطار أسوان، وتبين أنهن تسللن للبلاد بطريقة غير مشروعة.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تواجد مجموعة من السيدات يحملن جنسية إحدى الدول الأجنبية بالقرب من محطة قطار أسوان بدائرة قسم شرطة اول أسوان، استعدادا لاستقلالهن القطار المتجه إلى القاهرة، بعد أن تمكن من الدخول للبلاد بطريقة غير مشروعة.

تم تقنين الإجراءات، وضبطهن وعددهن 10 سيدات، وتبين أنهن يحملن جوازات سفر أجنبية مدون بها تأشيرة منسوب صدورها للقنصلية المصرية بإحدى الدول الأجنبية يشتبه فى كونها مزورة.

وبتكثيف التحريات تبين حصولهن على تلك التأشيرات المصرية المزورة من أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة المشار إليها مقابل مبلغ مالى وقيامهن بالتسلل إلى داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.