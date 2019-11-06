ضبط عاطل بحوزته كمية من الترامادول قبل ترويجها بالقليوبية

القليوبية - فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الترامادول قبل ترويجها على عملائه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من النقيب علاء بيومى ضابط بإدارة الطرق بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدعو "رجب.م" 26 سنة، عاطل، مقيم مدينة شبرا الخيمة، وذلك أثناء عبوره الطريق الزراعى وبتفتيشة عثر بحوزته على 200 قرص ترامادول ومبلغ مالى 19855 جنيها، تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.