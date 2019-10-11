ضبط 4 أشخاص خطفوا نجل صاحب مصنع بالخانكة لاستيلائه على 250 ألف جنيه منهم

ألقت مباحث القليوبية القبض على 4 أشخاص لقيامهم باختطاف نجل صاحب مصنع فى منطقة القلج بالخانكة، بسبب قيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 250 ألف جنيه، وتحررمحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى يفيد تلقيه بلاغا من المدعو "ع.خ" 57 سنة تاجر ملابس جاهزة بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة باعتراض سيارة نجله "م" 23 سنة يعمل طرفه بالمصنع أثناء سيره بمنطقة القلج وإنزاله من السيارة عنوة واصطحابه إلى مكان غير معلوم.

وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وجرى فحص علاقات وخلافات المجنى عليه وتبين قيام نجل المبلغ "المجنى عليه" بالنصب على عدد من الأشخاص بإيهامهم بقدرته على شراء قطعة أرض لهم بمنطقة القادسية دائرة قسم العبور وتحصل منهم على مبلغ مالى قدره 250 ألف جنيه كمقدمة شراء نظير ذلك، وعقب اكتشافهم قيامه بالنصب عليهم قاموا باصطحابه عنوة للتحصل منه على المبلغ المالى.

وفى وقت لاحق حضر نجل المبلغ "المجنى عليه" لديوان المركز وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وأضاف أن المتهمين تركوه وسيارته فور علمهم بقيام والده بالإبلاغ، ومن خلال مناقشة نجل المبلغ وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد هوية مرتكبى الواقعة وهم كل من "ح.ا" 47 سنة تاجر ونجله "ع" 19 سنة و"ع.ا" 36 سنة ترزى و"ا.م" 30 سنة صاحب محل لحوم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعدم قدرتهم على التحصل على المبلغ المالى الذى استولى عليه المجنى عليه منهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.