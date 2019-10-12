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النيابة تطلب تحريات المباحث حول ضبط عاطل بتهمة ترويج 2000 قرص مخدر فى الشرابية

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:38 م
النيابة تطلب تحريات المباحث حول ضبط عاطل بتهمة ترويج 2000 قرص مخدر فى الشرابية حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخص بمحاولة ترويج وتوزيع أقراص مخدر "الترامادول" فى منطقة الشرابية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من المقدم علاء خلف الله مفتش قطاع شمال القاهرة، بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط أحمد ر، 29 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 11 قضية، حال تواجده بمنطقة سكنه، بحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، و2060 قرص مخدر، 560 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

 


اقراص مخدرة

تحريات المباحث

ترويج المخدرات

قسم الشرابية

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