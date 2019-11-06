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صور.. وفد قافلة خريجى الأزهر بالأقصر يزور محافظة الإسكندرية والكنيسة المرقسية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:06 م
صور.. وفد قافلة خريجى الأزهر بالأقصر يزور محافظة الإسكندرية والكنيسة المرقسية وفد قافلة خريجى الأزهر
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل وفد القافلة الدعوية التابعة للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر، برعاية فضيلة الشيخ محمد الطيب رئيس فرع المنظمة، والشيخ محمد الرملى نائب رئيس المنظمة، سلسلة اللقاءات والزيارات خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر، حيث زاروا ديوان عام محافظة الإسكندرية، لمناقشة سبل التعاون على الجهد الدعوى خلال الفترة المقبلة.

وضم الوفد عددا من أعضاء المنظمة، برئاسة ضياء الدين أحمد محمد الطيب المنسق العام للمنظمة، برفقة الدكتور ابراهيم الجمل، مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية، والأمين العام للمنظمة بالإسكندرية، والدكتور سمير وهيب، مكتب العلاقات العامة بمشيخة الأزهر.

واستقبل الوفد اللواء حمدى محمود الحشاش سكرتير عام محافظة الإسكندرية، والذى أبدى ترحاب وسعادة بزيارة الوفد، وقدم الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس المنظمة، على جهوده المبذولة فى نشر الوسطية ومحاربة التطرف، كما شكر فرع المنظمة بالأقصر وقياداته على الجهد الدعوى المبذول التى لا يدخره اعضاء وفد القافلة بالإسكندرية، لنشر الوعى الديني.

ومن جانبه أوضح ضياء الدين أحمد، المنسق العام للمنظمة، استراتيجية المنظمة فى التمنية المجتمعية ومحاورها، فى الثقافة والدين والتدريب ومعالجة قضايا المجتمع، وقدم شرحا وافيا لمنجزات القافلة الدعوية بالإسكندرية خلال الأيام السابقة.

وأضاف ضياء الدين أحمد، أنه أجرى وفد القافلة زيارة للكنيسة المرقصية بالإسكندرية، حيث إستقبل الوفد بالكنيسة نيافة القس بوليس عوض، ونيافة القس مكارى موريس، وتبادل طرفى الزيارة عبارات الترحيب والتعبير عن السعادة والفرحة.

كما أطلق وفد القافلة الدعوية التابعة للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر، حملة دعوية لمساجد الإسكندرية، وذلك برعاية فضيلة الشيخ محمد الطيب رئيس فرع المنظمة، والشيخ محمد الرملى نائب رئيس المنظمة، وضياء الدين أحمد محمد الطيب الأمين العام، وجاءت الندوة الأولى فى مسجد المندرة بالإسكندرية، والتى بعنوان "بالنبى نقتدي"، تحدث فيها الشيخ محمود محمد العزب، الواعظ بالأقصر وعضو المنظمة، عن مظاهر الرحمة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم، كرحمته بالحيوان والجماد وحتى مع المخالفين له، وتحدث الشيخ مصعب أبو الفضل، الواعظ بالأقصر، وعضو المنظمة، خلق التواضع ومظاهره فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم. مستدلا على قوله بالكتاب والسنة.

وجاءت الندوة الثانية بمسجد أبوبكر الصديق، بالعصافرة قبلي، والتى بعنوان "ميلاد النبى ميلاد أمة"، وتحدث فيها الشيخ أشرف شوقي، والشيخ أمين عبدالستار، الوعاظ بالأقصر، وأعضاء المنظمة.

أوضحوا أن ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم كان أكبر أحداث البشرية، فقد احتفل الله به بأن أحاط ميلاده بالخوارق والمعجزات، من تحطم إيوان كسري، والنور الذى أضاء ما بين السماء والأرض وغير ذلك، وأضافوا أن النبى أسس لقيام دولة عظيمة، ولأمة حق لها أن تكون مليارية يوما ما، فقد أقام جيلا من اتباعه من العظماء، استكملوا مسيرة التوحيد والإصلاح فى ربوع الدنيا، وأفادوا بأن النبى لم يؤسس أمة الإسلام إلا على قواعد العلم والمعرفة والعدل والرحمة، والقيم الفاضلة والأخلاق الحميدة، فلم يؤسسها بحد السيف والحرب.

وجاءت هذه الندوات بترتيب وتنظيم الدكتور ابراهيم الجمل، مدير منطقة وعظ الإسكندرية، والأمين العام للمنظمة بالإسكندرية، والدكتور سمير وهيب، مكتب العلاقات العامة بمشيخة الأزهر.

 

وفد قافلة خريجي الأزهر بالأقصر في زيارة لديوان محافظة الإسكندرية (1)
وفد قافلة خريجي الأزهر بالأقصر في زيارة لديوان محافظة الإسكندرية

 

وفد قافلة خريجي الأزهر بالأقصر في زيارة لديوان محافظة الإسكندرية (2)

وفد قافلة خريجى الأقصر خلال زيارة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

وفد قافلة خريجي الأزهر بالأقصر في زيارة لديوان محافظة الإسكندرية (3)

 

جانب من زيارة وفد الأقصر لكنيسة الإسكندرية

 

وفد قافلة خريجي الأزهر بالأقصر في زيارة لديوان محافظة الإسكندرية (4)

القافلة الأقصرية تنظم حملة دعوية بمساجد الإسكندرية

وفد قافلة خريجي الأزهر بالأقصر في زيارة لديوان محافظة الإسكندرية (5)

 

لقاء وفد القافلة الأقصرى مع قيادات محافظة الإسكندرية

 

 

 


الاقصر

قافلة خريجى الازهر الشريف الاقصر

قافلة دعوية بالاسكندرية

الكنيسة المرقسية بالاسكندرية

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