سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة خريجى الأزهر بالأقصر تطلق قافلة دعوية للإسكندرية لنشر الوسطية والاعتدال

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:58 م
منظمة خريجى الأزهر بالأقصر تطلق قافلة دعوية للإسكندرية لنشر الوسطية والاعتدال قافلة لمنظمة خريجى الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر  فى الأقصر، قافلة دعوية لمحافظة الإسكندرية برعاية  الشيخ محمد الطيب، رئيس فرع المنظمة بالأقصر، والشيخ محمد الرملى حسين، نائب رئيس المنظمة، تحقيقاً لأهداف دعوية مختلفة، منها إحياء المنهج النبوى فى ذكرى مولده، ودعم استقرار الدولة والتوعية ضد الشائعات، والوعى بقضايا المرأة.
 
 تضم  القافلة عدداً من علماء الوعظ  والواعظات والمعلمين من أعضاء المنظمة برئاسة ضياء الدين أحمد محمد الطيب، المنسق العام للمنظمة بالأقصر.
 
من جانبه أكد ضياء الدين أحمد محمد الطيب، أن هذه القافلة هى الثانية من نوعها لمحافظة الإسكندرية، تأتي في اتجاه خطوات المنظمة لتوسيع دائرة التأثير، وتبادل الجهود الدعوية بين المحافظات، كما تجسد هذه القافلة جزءاً من جهود الأزهر والمنظمة الرامية لنشر الوسطية والاعتدال، وإحياء المنهج النبوى، عقيدةً وسلوكاً وأخلاقاً.
 
وأضاف أن القافلة ستجرى عدة لقاءات وندوات في مختلف أشكال التجمعات في المساجد ومراكز الشباب والأندية، والمدارس، كما ستضم زيارات للكنائس والمظاهر الحضارية الثقافية بالإسكندرية.
 

الاسكندرية

الاقصر

الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة