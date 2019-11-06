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متدربو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الأفارقة فى زيارة لمعالم الإسكندرية.. صور

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:40 م
متدربو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الأفارقة فى زيارة لمعالم الإسكندرية.. صور جانب من الزيارة
كتب لؤى على

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زار وفد العلماء الأفارقة المتدرب فى المنظمة العالمية لخريجى الازهر محافظة الإسكندرية لزيارة معالمها المختلفة، وكانت أولى الزيارات لمكتبة الإسكندرية التى تحوى بين جنباتها العديد من المخطوطات التاريخية والكتب التراثية ، ومختلف المعارف الأكاديمية والثقافية، ضمن الجهود المتعددة التى تقوم بها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لخدمة العالم خاصة الشعوب الأفريقية.
 
وأبدى علماء وأئمة إفريقيا إعجابهم بهذا الكنز المعرفى والعلمى الذى يمتد جذوره منذ أقدم العصور والذى تحويه مكتبة الإسكندرية ذات الشهرة العالمية.
 
كما انتقل الوفد إلى زيارة معالم قلعة قايتباى التاريخية والتعرف على معالمها  والهدف من إنشائها.
 
وزار الوفد مسجد المرسى أبو العباس، الذى يعد من أقدم مساجد الإسكندرية الكبرى، وضريح الإمام البوصيرى وتلقوا شرحاً عن تاريخ ونشأة هذا المكان.
 
جدير بالذكر أن وفد العلماء الأفارقة يمثلون دول " كينيا ، تشاد، كوت ديفوار، نيجيريا " ويتلقون دورة تدريبية شرعية مكثفة لمدة شهر كامل بمقر المنظمة يحاضرهم فيها كبار علماء وأساتذة الأزهر الشريف للتعريف بصحيح الدين ومتطلبات المرحلة التى تعيشها بعض الدول الإفريقية خاصة التى تكتوى بنار الإرهاب الإسود وتشوه صورة الإسلام الحنيفة.
 
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المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

افريقيا

الاسكندرية

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