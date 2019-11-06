صور.. نائب محافظ الأقصر ومدير الأمن يشهدان الحفل السنوى لتكريم أسر الشهداء

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر نائباً عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء ايمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اللقاء السنوى لجمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، فى قاعة المؤتمرات الدولية وحفل تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات العسكرية من ابناء محافظة الأقصر.

وبدأ الحفل بتلاوة لآيات القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ضم الكلمات الإفتتاحية لكل من نائب محافظ الأقصر، و مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وفقرة فنية للطفل محمد بغدادى أحمد إبن أحد الشهداء والتى تضمنت إلقاء الابيات الشعرية، ثم أختتم الحفل بتسليم الدروع وتكريم أسر الشهداء ومصابى الحرب والسلام الوطنى.

وأكد اللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن هذا اللقاء السنوى ليس لتجديد الأحزان على من فقدهم الوطن والأسر المختلفة من شهداء الوطن، ولكن لتخليد ذكراهم العطرة وتذكير كافة الأجيال بدور أبطال الوطن فى الحفاظ على أراضينا ومحاربة العدو حتى آخر نفس.

ومن جانبه أكد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، على أهمية العرفان بدور أبناؤنا من جنود القوات المسلحة المصرية الذين يسهرون على حماية الوطن والتصدى لأى عدو تسول له نفسه المساس بتراب مصرنا العزيزة، حيث حضر اللقاء كل من اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، والعقيد محمود ياسين رئيس فرع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بجنوب الصعيد، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة و رجال الدين.



نائب محافظ الأقصر ومدير الأمن يشهدان الحفل السنوي لتكريم أسر الشهداء

الحفل مقام فى قاعة المؤتمرات الدولية بحضور قيادات الأقصر