صور.. فريق أطباء هولندى يجرى 6 عمليات قلب مفتوح ناجحة بمستشفى قنا الجامعى

قنا - وائل محمد

تمكن الفريق الطبى الهولندى المتخصص فى جراحات القلب والصدر والقسطرة القلبية، والذى يزور مستشفيات جامعة جنوب الوادى بقنا، فى الفترة من 2-10 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، والدكتور حمدى محمد حسين عميد كلية الطب بقنا، من إجراء 6 عمليات ناجحة فى مجال قلب مفتوح.

وقال الدكتور محمد يوسف أحمد مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، أن الوفد تمكن أيضًا من إجراء العديد من عمليات القسطرة القلبية بجانب عقد الدورات التدريبية لهيئة التمريض بمستشفيات قنا الجامعية.



وأضاف الدكتور محمود خيرى عبد اللطيف أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا والمستشفى الجامعى، أن الوفد الهولندى بقيادة الدكتورة غادة شاهين استشارى جراحة القلب والصدر بهولندا، تمكن من إجراء 6 عمليات معقدة فى مجال القلب المفتوح، حيث تم علاج 3 حالات مرضية كانت تعانى من قصور بالشرايين التاجية، وتم إجراء عمليات القلب المفتوح لهم لترقيع وزراعة الشرايين التاجية، وحالة أخرى لمريضة كانت تعانى من ورم بالأذين الأيسر وتم عمل جراحة القلب المفتوح لها وإزالة الورم بالإضافة إلى حالتين تم اجراء لهما جراحة القلب المفتوح لعلاج وجود ضيق بصمامات القلب.



وأكد الدكتور جاد سيد جاد أستاذ ورئيس قسم التخدير بطب قنا والمستشفى الجامعى، أن جميع العمليات التى أجراها الوفد الطبى الهولندى شهدت تواجد الدكتور تشارلز ليون روتين استشارى التخدير الهولندى تحت إشراف وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأطباء قسم التخدير والعناية المركزة، حيث أكد أن جميع الحالات بحالة جيدة وتتماثل للشفاء بالقسم الداخلى بالمستشفى.

الفريق الطبى الهولندى