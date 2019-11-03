فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي ينجح فى استئصال ورم يزن كيلو جرام من صدر مريض

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بـ مستشفيات جامعة بنها، بقيادة الدكتور يسري السعيد، والدكتور محمد الجزار، في استئصال ورم من صدر مريض أربعيني، تم اكتشافه بالصدفة أثناء تحضيره لإجراء عملية فقرات بالظهر، وأثناء عمل الأبحاث ما قبل الجراحة تم اكتشاف ورم الصدر.
وأكدت المستشفى أنه تم تحضير المريض وعمل الجراحة واستئصال الورم الذي كان يزن حوالي واحد كيلو جرام، ومصدره الوريد الأجوف العلوي، وضم الفريق الطبي الدكتور أشرف النحاس لدعمه المستمر، والدكتورة خديجة فتحي أخصائية جراحة الصدر بمستشفيات جامعة بنها، وفريق التخدير الدكتور باهر دياب، والدكتورة أسماء فتح الباب، وتمريض القسم ابتهال فكرى ومحمد عبد الله.
وأوضحت المستشفى أن المريض حاليا يتواجد بالرعاية المركزة تحت الملاحظة مع وجود استقرار كبير بحالته الصحية بعد استئصال الورم من الصدر.
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