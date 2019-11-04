رئيس جامعة الأقصر يشارك فى البطولة العربية لخماسيات كرة القدم

شارك الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، فى افتتاح البطولة العربية لخماسيات كرة القدم فى نسختها الـ 15 التى استضافتها جامعة جنوب الوادى، والتى أقيمت تحت رعاية وزير التعليم العالى، ووزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهحان محافظ قنا، وكلًا من الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور يوسف أحمد غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤن التعليم والطلاب.
وتهدف البطولة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الطلاب بالجامعات العربية، فضلًا عن زيادة برامج المجلس العربي للأنشطة الطلابية للمارسة والمنافسة المنظمة من خلال تلك اللقاءات وإكساب الطلاب الخبرات والمهارات التي تتصف بها قواعد وقوانين الأنشطة الرياضية، علاوة على زيادة أواصر الصداقة والمودة بين الطلاب بالجامعات العربية، وتستهدف البطولة انتقاء الطلاب الموهبين وتوجيههم وصقل مهاراتهم من خلال ممارسة الرياضة.
وأهدى الدكتور يوسف الغرباوى، درع جامعة جنوب الوادى، إلى الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، بعد مشاهدتهما لطابور عرض الفرق المشاركة من طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية، وحضر سيادته المباراة الافتتاحية للبطولة، والتى شهدت تنافسية واضحة فى أجواء سادتها الروح الرياضية العالية.
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