رئيس جامعة الأقصر يشارك فى البطولة العربية لخماسيات كرة القدم

وتهدف البطولة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الطلاب بالجامعات العربية، فضلًا عن زيادة برامج المجلس العربي للأنشطة الطلابية للمارسة والمنافسة المنظمة من خلال تلك اللقاءات وإكساب الطلاب الخبرات والمهارات التي تتصف بها قواعد وقوانين الأنشطة الرياضية، علاوة على زيادة أواصر الصداقة والمودة بين الطلاب بالجامعات العربية، وتستهدف البطولة انتقاء الطلاب الموهبين وتوجيههم وصقل مهاراتهم من خلال ممارسة الرياضة.

وأهدى الدكتور يوسف الغرباوى، درع جامعة جنوب الوادى، إلى الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، بعد مشاهدتهما لطابور عرض الفرق المشاركة من طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية، وحضر سيادته المباراة الافتتاحية للبطولة، والتى شهدت تنافسية واضحة فى أجواء سادتها الروح الرياضية العالية.