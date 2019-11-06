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صور.. ضبط مصنع للأغذية بدون تراخيص فى الزقازيق و30 قضية تموينية بأسوان

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:30 م
صور.. ضبط مصنع للأغذية بدون تراخيص فى الزقازيق و30 قضية تموينية بأسوان تموين الشرقية يضبط مصنع للأغذية بدون تراخيص بالزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى - أسوان – عبد الله صلاح

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، مصنع للأغذية بدون تراخيص، يستخدم ماركة تجارية لغش المواطنين، وتم مصادرة 3 طن عسل وزيت زيتون ، ذلك في اطار  تكثيف الحملات التفتيشية  على المنشآت الغذائية وأماكن تصنيع وتداول المنتجات الغذائية لإحكام السيطرة والرقابة عليها والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

 

تموين الشرقية يضبط مصنع للأغذية بدون تراخيص بالزقازيق (1)
تموين الشرقية يضبط مصنع للأغذية بدون تراخيص بالزقازيق 

 

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل أول وزارة تموين الشرقية ، في بيان ،  قيام حملة تفتيشية على مصانع الأغذية بنطاق مركز الزقازيق برئاسة إبراهيم الحارون وكيل المديرية بالتنسيق مع مفتشى قطاع وسط والرقابة التموينية ، وتم  التحفظ على 3  طن عسل نحل وزيت زيتون وورق عنب بأحد المصانع  التى تعمل بدون ترخيص بنطاق مركز الزقازيق حيث يقوم صاحب المصنع بغش المواطنين وإعادة تعبئته بأسماء منتجات وشركات اخرى وإعادة بيعها بالسوق وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر برقم 1949 ج. ا. د. ط . مركز الزقازيق حفاظآ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وفى أسوان ، تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم الأربعاء، برئاسة المقدم إسلام ياسين، من ضبط 30 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق.

 

وأسفرت نتائج الحملة التموينية عن ضبط: قضية سلع مجهولة المصدر، و7 قضايا مخالفات المخابز البلدية منها توقف عن إنتاج الخبز وخبز ناقص الوزن وعدم وجود لوحة إعلانات وغلق بدون تصريح، بجانب ضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، وقضيتان استخدام اسطوانات لبوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

 

وفى سياق آخر، تم تحرير 4 محاضر فى مجال الآداب العامة، منها 2 محضر عدم حمل شهادة صحية، و2 آخرين إدارة مقهى بدون ترخيص.

 

أما فى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية، تم ضبط 7 قضايا، وشملت: تحرير7 محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية رقم (10) لسنة 1956 وعدم وجود تراخيص ملاحية وانتهاء التراخيص الملاحية.

 

 

وفى المنيا، تمكنت مباحث التموين من ضبط 1797 قضية تموينية خلال شهر أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع مديرية التموين و الصحة والطب البيطري ومفتشي الأغذية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار، والحد من ظاهرة تهريب وتجميع السلع المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

 

قال العقيد وائل محمد ذكي رئيس قسم مباحث التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 32 قضية تموينية في مجال الغش التجاري، و 683 قضية في مجال الرقابة علي المخابز، و942 في مجال الرقابة علي المحلات العامة، و 26 في مجال تجميع وتهريب السلع التموينية المدعمة، و6 قضايا تجميع وتهريب السلع التموينية والمواد البترولية، و 52 قضية سلع مجهولة المصدر، و 56 قضية في مجال سلع اللحوم وبدائلها.

 

وأضاف انه تم ضبط  775 لتر بنزين 80، و 1184 لتر سولار  ,و 9190 كيلو سكر متنوعة ، و 21656 كيلو سلع متنوعة مجهولة المصدر، 3108 كيلو زيت طعام، و 12684 كيلو دقيق، و 3458 كيلو أرز،و2817 كيلو مكرونة  ,و 17885 كيلو أسمدة وأعلاف،  و 6479 كيلو سلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 2848 كيلو لحوم متنوعة ذبح خارج المجازر، و 89351 عبوة سلع متنوعة مجهولة المصدر، و 6375 عبوة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 8240 علبة سجائر، و 5700 رغيف خبز بلدي مدعم، و 388 بطاقة تموينية، و7302 وحده ادوية  , و 27 اسطوانة بوتاجاز.

 

تموين الشرقية يضبط مصنع للأغذية بدون تراخيص بالزقازيق (1)
تموين الشرقية يضبط مصنع للأغذية بدون تراخيص بالزقازيق 

 

تموين الشرقية يضبط مصنع للأغذية بدون تراخيص بالزقازيق (2)
تموين الشرقية يضبط مصنع للأغذية بدون تراخيص بالزقازيق

مباحث التموين

حملات تموينية

الاسواق

اسوان

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