صور.. حملات نظافة وإزالة تعديات بحى شرق والسوق السياحى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال رئاسة حى شرق مدينة الأقصر بقيادة يوسف محمد على رئيس الحى، حملات لرفع مستوى النظافة بالحي، حيث تم تنفيذ حملة نظافة شملت شارع سيالة بدران وشارع صلاح سالم والنزهة وشارع شل وتفرعاته، بالإضافة إلى إستكمال إزالة التعديات والبلدورات المتهالكة من ميدان صليب وصولا إلى شركة شل للخدمات البترولية، تمهيداً لأعمال الرصف الجارية بهذه المنطقة، وذلك بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

وأعطى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، توجيهاته المشددة بتنظيم حملات مكبرة داخل الأسواق بمختلف مدن ومراكز المحافظة لرفع الإشغالات وتنظيم حركة البيع والشراء بما يساهم بشكل مباشر فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى وتسهيل حركة المارة من المواطنين، ويأتى تنفيذ هذه الحملات فى إطار جهود محافظة الأقصر المتواصلة لإعادة الانضباط للشارع الأقصرى ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال الموسم السياحي.

ومن جانبه أوضح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر أنه بناءً على تعليمات محافظ الأقصر بتحقيق السيطرة الكاملة داخل الأسواق ورفع أى إشغالات أولًا بأول لإضفاء اللمسة الجمالية المطلوبة، نفذ مجلس مدينة الأقصر بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف المقدم أشرف أبو الفتوح، مدير الإدارة وقيادة الرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث الإدارة ومعاونة النقيب نبيل سعيد، لتنفيذ حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بالسوق السياحى وتحرير محاضر المخالفين، وذلك وسط مشاركة واسعة من العاملين بحى وسط المدينة وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.



مدينة الأقصر تقود حملات نظافة وإزالة تعديات بحي شرق وفي السوق السياحي

جانب من حملات ازالة القمامة والتراكمات من شوارع مدينة الأقصر