سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة إسنا بالأقصر يتفقد وحدة طب الأسرة بالكيمان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:13 م
رئيس مدينة إسنا بالأقصر يتفقد وحدة طب الأسرة بالكيمان جانب من الجولة
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية شملت عدة مواقع من أبرزها وحدة طب الأسرة بالكيمان، وتجول خلالها بالمركز الطبي، وقام بالاطمئنان على الأجهزة بالمركز الطبي

وكلف رئيس المدينة خلال جولته الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية، بسرعة استدعاء مقاول العملية للإنهاء الاعمال بالدور الأرضي وفناء المركز، وأيضا مخاطبة شركة مياه الشرب لعرض مذكرة بشأن المباني القديمة المقامة شمال المركز، وهي غرفتين مغلقتين وسهريج قديم للاستفادة من هذه المساحة في توسعة المنشأة الطبية

كما إطمئن رئيس مدينة إسنا خلال الجولة، على المرضى بوحدة  الغسيل الكلوي والمقامة داخل المركز، ووجه بالاهتمام بصيانة الاجهزة والمعدات وعمل الصيانات الدورية لها

واستكمل الجولة بتفقد أعمال النظافة على الطرق الرئيسية، ووجه إدارة النظافة برفع أي تراكمات على جانبي الطريق خاصة من كوبري المشابك حتى كوبري موقف الاقاليم على الطريق الغربي، وواصل جولاته بتفقد مدرسة المعلات الإعدادية والتي تم انشائها والانتهاء منها ضمن المنشئات  التعليمة داخل اسنا، وسيتم افتتاحها في الأيام القادمة

وأنهي محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا الجولة، بتفقد مشكلة مياه الشرب بقرية المعلات، ووجه شركة المياه من انهاء اختبارات الخطوط وسرعة ضخ المياه للمنازل.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

وحدة طب الاسرة بالكيمان

مدينة اسنا

وحدة الغسيل الكلوي باسنا

نظافة شوارع الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. نائب محافظ الأقصر يقود جولات لمتابعة العمل بتجميل الشوارع والميادين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:16 م

صور.. تعرف على أسعار السلع الغذائية من الخضراوات والفاكهة بالأقصر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:43 م

صور.. صحة الأقصر تنطلق فى تطعيم الكبار والصغار بالقرى والنجوع ضد البلهارسيا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:35 م

صور.. قافلة لمنظمة خريجى الأزهر بالأقصر فى حملة دعوية بمدارس الإسكندرية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:01 م

صور.. ندوات للتوعية النفسية وتقويم سلوكيات الأطفال فى مدينة الطود بالأقصر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة