رئيس مدينة إسنا بالأقصر يتفقد وحدة طب الأسرة بالكيمان

الأقصر - أحمد مرعى

قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية شملت عدة مواقع من أبرزها وحدة طب الأسرة بالكيمان، وتجول خلالها بالمركز الطبي، وقام بالاطمئنان على الأجهزة بالمركز الطبي.

وكلف رئيس المدينة خلال جولته الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية، بسرعة استدعاء مقاول العملية للإنهاء الاعمال بالدور الأرضي وفناء المركز، وأيضا مخاطبة شركة مياه الشرب لعرض مذكرة بشأن المباني القديمة المقامة شمال المركز، وهي غرفتين مغلقتين وسهريج قديم للاستفادة من هذه المساحة في توسعة المنشأة الطبية.

كما إطمئن رئيس مدينة إسنا خلال الجولة، على المرضى بوحدة الغسيل الكلوي والمقامة داخل المركز، ووجه بالاهتمام بصيانة الاجهزة والمعدات وعمل الصيانات الدورية لها.

واستكمل الجولة بتفقد أعمال النظافة على الطرق الرئيسية، ووجه إدارة النظافة برفع أي تراكمات على جانبي الطريق خاصة من كوبري المشابك حتى كوبري موقف الاقاليم على الطريق الغربي، وواصل جولاته بتفقد مدرسة المعلات الإعدادية والتي تم انشائها والانتهاء منها ضمن المنشئات التعليمة داخل اسنا، وسيتم افتتاحها في الأيام القادمة.

وأنهي محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا الجولة، بتفقد مشكلة مياه الشرب بقرية المعلات، ووجه شركة المياه من انهاء اختبارات الخطوط وسرعة ضخ المياه للمنازل.