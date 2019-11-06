صور.. تنفيذ أعمال رصف طرق بنطاق 4 مراكز بالبحيرة بتكلفة 8 ملايين جنيه

البحيرة ناصر جودة

أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الخدمية بكافة مراكز المحافظة وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووجه محافظ البحيرة بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق طبقاً للبرامج الزمنية المحددة والالتزام بالمواصفات الفنية لها حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتيسير الحركة المرورية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بمتابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق بنطاق مراكزهم .

وفى هذا السياق قامت مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بمتابعة بعض أعمال الرصف الجارية بمراكز دمنهور وإيتاى البارود والمحمودية وكفر الدوار، حيث جارى أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق جسر ترعة أبو دياب بمركز دمنهور بطول 2 كم وبتكلفة 3 مليون و600 ألف جنية ضمن الخطة الاستثمارية.

وكذلك تنفيذ أعمال طبقة الأساس بطريقى جنبواى - الروقة مركز إيتاى البارود بطول 1.2 كم، وبتكلفة مليون و430 ألف جنيه.

كما جار رصف طريق حمد منيسى مركز المحمودية بطول 2 كم وبتكلفة 3 مليون و400 ألف جنية تحت إشراف إدارة التنفيذ بالمديرية .

وكذلك تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة بطريقى الطرح - طريق رافد 45 مركز كفر الدوار تنفيذ ذاتى بمعدات المديرية .



تنفيذ أعمال رصف طرق بنطاق 4 مراكز بالبحيرة بتكلفة 8 ملايين جنيه



تنفيذ أعمال رصف طرق بنطاق 4 مراكز بالبحيرة بتكلفة 8 ملايين جنيه



تنفيذ أعمال رصف طرق بنطاق 4 مراكز بالبحيرة بتكلفة 8 ملايين جنيه