صور.. تخرج أول دفعة لبرنامج سلامة الغذاء المنفذ بمديرية صحة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف اليوم الأربعاء تخرج أول دفعه لبرنامج سلامة الغذاء المنفذ بمديرية صحة بنى سويف والذى أقيم بمقر مركز تدريب وتنمية الموارد البشرية بمديريه الصحة.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف إن برنامج سلامة الغذاء الذى نفذته مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف أقيم تحت إشراف جامعة دمنهور .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف خلال الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة تخرج اول دفعة من البرنامج أن البرنامج أقيم بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة دمنهور وحاضر خلاله الدكتور عصام المليجى والدكتور أحمد طه.

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى إلى أن الدفعة الأولى شهدت تخريج 45 متدربا من مديريات صحه بنى سويف والفيوم والاقصر وأسوان والبحيرة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف أن البرنامج مخصص لأعضاء المهن الطبية صيادلة ومراقبين صحيين تفتيش أغذية مشيرا إلى أن البرنامج استغرق 5 أيام وتم اجتياز المتدربين الاختبارات بنجاح.



تخرج أول دفعة لبرنامج سلامة الغذاء المنفذ بمديرية صحة بنى سويف



تخرج أول دفعة لبرنامج سلامة الغذاء المنفذ بمديرية صحة بنى سويف (2)