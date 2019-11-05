سحب عينات دورية للفيروسات الكبدية للعاملين بوحدات الغسيل الكلوى فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل مديرية صحة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وضرورة التطور المستمر لرفع درجة جودة الخدمة الوقائية للحد من إنتشار عدوى الالتهاب الكبدى الفيروسى C للعاملين فى المجال الصحى، وذلك بالتعاون المشترك بين مديرية الصحة وفرع التأمين الصحى ببنى سويف، للتنسيق لإجراء التحاليل للعاملين بوحدات الغسيل الكلوى .

وأكدت الدكتورة هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة فى بيان لمديرية الصحة، إنه تم التنسيق مع مدير فرع التأمين الصحى بالمحافظة لتفعيل خدمة إجراء التحاليل الدورية للفريق الصحى بوحدات الغسيل الكلوى التابعة للمديرية دوريا كل ستة أشهر، وذلك لإجراء تحاليل الفيروسات السيرلوجى HIV,HBV,HCV وسيتم دوريا سحب العينات وفصلها من خلال معامل المستشفى الخاص بكل وحدة غسيل كلوى، ويتم التسليم بأورنيك تسليم معتمد من المستشفى.

وكشفت صبرى عن مواعيد السحب للفرق بوحدات بمستشفيات حميات بنى سويف يوم 17 نوفمبر، مستشفى ناصر العام، وبهبشين يوم 18 نوفمبر، مستشفى الواسطى المركزى، الميمون يوم 19 نوفمبر، مستشفى اهناسيا المركزى يوم 20 نوفمبر،

مستشفى سمسطا المركزى يوم 21 نوفمبر، مستشفى الفشن المركزى يوم 24 نوفمبر، مستشفى ببا المركزى، قمبش، سدس يوم 25 نوفمبر.