صور.. افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بقرية "الأخيضر" بسوهاج بتكلفة 6 ملايين جنيه

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن افتتاح مدرسة أحمد حسين إسماعيل للتعليم الاساسي، بقرية "الأخيضر" بمركز ومدينة المراغة، بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإقامة وإنشاء مدارس جديدة بقرى ومراكز سوهاج المختلفة لخفض الكثافة الطلابية بالفصول، وإتاحة المناخ الجيد للطلبة للتفوق العلمي، وإحراز مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة بالمراحل التعليمية المختلفة .

وتفقد حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، فصول المدرسة المختلفة والتى تضم 9 فصول إبتدائي وإعدادي، و2 فصل رياض أطفال، مشيراً إلى أنها على مساحة 1365 متر مربع، بسعة طلابية 450 طالب وطالبة.



افتتاح مدرسة احمد اسماعيل بالمراغة



افتتاح مدرسة احمد اسماعيل بالمراغة



افتتاح مدرسة احمد اسماعيل بالمراغة



افتتاح مدرسة احمد اسماعيل بالمراغة