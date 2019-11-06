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محافظ سوهاج: استقبلت 141 شكوى من المواطنين خلال 3 شهور على "واتس آب"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:00 ص
محافظ سوهاج: استقبلت 141 شكوى من المواطنين خلال 3 شهور على "واتس آب" الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، إنه استقبل 141 شكوى من المواطنين عبر "واتس آب" الخاص به، خلال الـ 3 أشهر الماضية.

 

وأضاف محافظ سوهاج فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه يتم التعامل مع الشكاوى فورا من خلال جروب خاص يضم رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورؤساء المصالح الحكومية لسهولة التعامل الفورى مع تلك الشكاوى وسرعة إيجاد حلول لها مشيرا إلى أنه يتابع تلك الشكاوى باستمرار، وما تم من إجراءات لحلها، وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بشكاوى المواطنين، والعمل على حلها.

 

وأكد المحافظ أنه قام بتوجيه إدارة العلاقات العامة بالمحافظة بمتابعة تلك الشكاوى والإجراءات التى تتم لحلها، وعرض ما تم اتخاذه بشأن تلك الشكاوى عليه.


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اخبار سوهاج

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