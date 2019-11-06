صربيا وروسيا تتفقان على زيادة حجم مرافق تخزين الغاز

بلجراد (أ ش أ)

أعلن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع روسيا بشأن زيادة حجم مرافق تخزين الغاز تحت الأرض من 750 مليون إلى 2 مليار متر مكعب.

وقال فوتشيتش - في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء - "إن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة أمر مهم"، مضيفًا "يمكننا تخزين كميات أكبر من 750 مليون متر مكعب، لقد توصلنا إلى اتفاق مع الروس بأنه سيكون لدينا أكثر من 750 مليون متر مكعب، نحن نهدف إلى تخزين 5ر1 أو2 مليار متر مكعب بحيث لا يكون هناك داعٍ للقلق مرة أخرى إذا تعطلت إمدادات الغاز".



يُشار إلى أنه أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صربيا في يناير الماضي وقع الجانبان مذكرة تفاهم تتعلق بزيادة الكميات في منشأة تخزين الغاز تحت الأرض في باناتسكي دفور شمال صربيا.

وفي عام 2018 قدمت شركة غازبروم الروسية 15ر2 مليار متر مكعب من الغاز إلى صربيا والتي كانت تمثل زيادة بنسبة 2ر1 بالمائة عن عام 2017.