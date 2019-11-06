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"شباب" و"تعليم" القليوبية يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع "برلمان المدارس"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:28 م
"شباب" و"تعليم" القليوبية يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع "برلمان المدارس" توقيع بروتوكول بين الشباب والرياض ومديرية التعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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وقع الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، برتوكول تعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لتنفيذ المشروع القومى "برلمان المدارس" للعام الثالث على التوالى، وذلك بمكتب المدير العام للشباب والرياضة، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم.

حضر التوقيع وليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة، وسليم محمد سليم مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، وطارق ابراهيم عزب منسق مديرية التربية والتعليم بإدارة كفر شكر، وخالد على رفاعى منسق مديرية التربية والتعليم إدارة شبين القناطر، وعبد الله شعبان عواد مسئول التنفيذ بإدارة البرلمان.

وتضمنت التوصيات بالبروتوكول، ترشيح مديرية التربية والتعليم 2 إدارة تعليمية لتكوين الشعب البرلمانية بواقع 100 مشترك، ولا تقل نسبة مشاركة الفتيات عن 25%، والتزام مديرية الشباب والرياضة بتوفير المحاضرين والمدربين اللازمين لتنفيذ البرنامج، وأن تكون الفئة العمرية المستهدفة من 12 لـ 18 سنة.

ويهدف البرنامج، إلى تنمية الوعى السياسى، وترسيخ القيم الديمقراطية، ودعم روح المشاركة، وتنمية القدرة الحوارية لدى طلاب المدارس والمعاهد، وإتاحة الفرصة ليصل صوت العضو للمسئولين ليكونوا فاعلين فى المجتمع للمشاركة فى صناعة القرار والانخراط فى العمل العام.

توقيع بروتوكول بين الشباب والرياض ومديرية التعليم بالقليوبية (1)
توقيع بروتوكول بين الشباب والرياض ومديرية التعليم بالقليوبية 

 

توقيع بروتوكول بين الشباب والرياض ومديرية التعليم بالقليوبية (3)
توقيع بروتوكول بين الشباب والرياض ومديرية التعليم بالقليوبية

 

توقيع بروتوكول بين الشباب والرياض ومديرية التعليم بالقليوبية (4)
توقيع بروتوكول بين الشباب والرياض ومديرية التعليم بالقليوبية

 

توقيع بروتوكول بين الشباب والرياض ومديرية التعليم بالقليوبية (5)
توقيع بروتوكول بين الشباب والرياض ومديرية التعليم بالقليوبية

 

 

 


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برلمان الشباب

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