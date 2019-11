شاهد كيف استمتع زوار الجناح المصرى ببورصة لندن بالمقاصد السياحية من خلال الـV.R

نشرت هيئة تنشيط السياحة من خلال صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى، مقطع فيديو يستعرض الإقبال الذى شهده الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن للسياحة wtm، والأنشطة التفاعلية التى قام بها الزوار لمعايشة المقاصد المصرية المختلفة من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

وقالت صفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعى تويتر من خلال تغريدة لها: "مباشر من داخل الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن، لتشارك متابعيها بما يتم عرضه لحظة بلحظة داخل الجناح وتعريفهم بالمنتجات السياحية المصرية".

وتم الاستعانة بالتكنولوجيا التفاعلية ليتمكن زوار الجناح من أن يعايشوا تجربة السياحة فى مصر وأماكنها المختلفة وهم داخل الجناح المصري فى لندن، وذلك بالاستعانة بتكنولوجيا الواقع الافتراضى الـV.R من خلال شاشات عرض موجودة على حوائط وأرضيات الجناح تلقى الضوء على الأماكن السياحية المصرية المختلفة.

ويحتوى الجناح على أربع شاشات أخرى لإبراز المقاصد السياحية المختلفة منها الأقصر- أسوان- مرسى علم- سيوة- الغردقة فى ضوء حرص الوزارة على الترويج لكل مقصد سياحي على حدةBranding By Destinations، كما يقدم الجناح بعض الأنشطة التفاعلية مثل تخصيص مكان لكتابة الأسماء بالهيروغليفية على ورق بردى باستخدام ألوان الاكاسيد التى كانت تستعمل فى العصر الفرعونى، ويوجد قسم يقدم الموسيقى المصرية من خلال فرقة لعزف الموسيقى الشرقية.

Don't feel left out! We've wrapped up our second day to get excited about tomorrow. Don't miss out on the last day at @WTM_London and Pose Like an Egyptian. #WTMLDN pic.twitter.com/gSZDLfoIz8