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فيديو.. 16 معلومة تصف الجناح المصرى المشارك ببورصة لندن السياحية هذا العام

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:22 م
فيديو.. 16 معلومة تصف الجناح المصرى المشارك ببورصة لندن السياحية هذا العام الجنا المصرى فى بورصة لندن
كتبت آمال رسلان

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لليوم الثانى على التوالى يواصل الجناح المصرى المشارك في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 استقبال الزوار، حيث شهد إقبالا كبيرا من كافة الجنسيات لمشاهدة المنتج السياحى المصرى المتنوع والذى تم عرضه بشكل متطور وحديث، واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة V.R..

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أن تزويد الجناح المصرى هذا العام بأحدث الوسائل التكنولوجية التفاعلية والتقنيات الرقمية الحديثة، جاء استكمالا للانطلاقة التى تشهدها الأجنحة المصرية المشاركة في المعارض السياحية الدولية منذ بورصة لندن الدولية العام الماضي، حيث أصبحت هذه هي السمة الرئيسية لجميع الاجنحة المصرية المشاركة في المعارض الدولية.

 

وإليك أهم ملامح الجناح المصرى هذا العام:

1 - أقيم الجناح المصري المقام على مساحة 630 م2،  على شكل معبد فرعوني، ويتكون الجناح من طابقين تبلغ مساحة الدور العلوى 100م2.

2 - يشارك فيه نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندقا و27 شركة من بينهم شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

3 - لأول مرة جزءا خاصا عن الملك "توت عنخ آمون" وهو ما يأتي تزامنا مع المعرض المؤقت لآثار "توت عنخ أمون: الفرعون الذهبي" الذي يقام حاليا بالعاصمة البريطانية لندن.

4 - يعرض الجناح بعض صور الملك توت عنخ آمون ويستخدم تقنية "الهولوجرام" لعرض جانب من مقتنياته.

5 - كما يتم عرض نماذج مقلدة لبعض مقتنيات توت عنخ أمون، منها كرسي العرش الخاص به كي يتمكن الزائرون من استخدامه فى التقاط الصور التذكارية والتي سيتم ارسالها إليهم عبر الإيميل مباشرة.

6 - ويتضمن الجناح المصري لأول مرة ركنا خاصا لإلقاء الضوء على الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة SDGs وارتباطها بقطاع السياحة.

7 - تخصيص لأول مرة جانب من الجناح لعرض ما كتبه مشاهير العالم خلال العام الماضى عن مصر، والصور التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي يتابعها الملايين من معجبيهم ومتابعيهم.

8 - تم تخصيص جانب آخر من الجناح تحت عنوان "سعادة وتفاؤل" Happy and Hopeful والذي يضم صورا لما كٌتب عن السياحة المصرية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الصحافة العالمية خلال العام الماضي.

9 - تم الاستعانة بالتكنولوجيا التفاعلية ليتمكن زوار الجناح من أن يعايشوا تجربة السياحة فى مصر وأماكنها المختلفة وهم داخل الجناح المصري في لندن، وذلك بالاستعانة بتكنولوجيا الواقع الافتراضي الـV.R من خلال شاشات عرض موجودة على حوائط وأرضيات الجناح تلقى الضوء على الأماكن السياحية المصرية المختلفة.

10 - خُصص بالجناح المصرى مكان يعرض مواد ترويجية لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020   إضافة إلى وضع شاشة لعرض فيلم عن المتحف.

11 - عرض أفلام الترويحية الجديدة التي أنتجتها شركة Beautiful Destinations لأول مرة تزامنا مع بدء الحملة الترويجية لمصر على شبكة CNN العالمية في إطار الشراكة التي تمت بين الوزارة وشبكة CNN في مايو الماضي.

12 - عرض فيلم حملة People to People الذي أطلقته وزارة السياحة مؤخرا، وفاز بالمركز الأول كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط، من منظمة السياحة العالمية هذا العام.

13 - يحتوي الجناح على أربع شاشات أخرى لإبراز المقاصد السياحية المختلفة منها الأقصر-أسوان-مرسى علم-سيوة-الغردقة فى ضوء حرص الوزارة على الترويج لكل مقصد سياحي على حدةBranding By Destinations.

14 - يقدم الجناح بعض الأنشطة التفاعلية مثل تخصيص مكان لكتابة الأسماء بالهيروغليفية على ورق بردى باستخدام ألوان الاكاسيد التي كانت تستعمل في العصر الفرعوني.

15 - يوجد قسم يقدم الموسيقى المصرية من خلال فرقة لعزف الموسيقى الشرقية.

16 - تخصيص مكان لغرفة الغوص والأنشطة البحرية يحتوي على المعدات والصور الخاصة بأنشطة الغوص.


رانيا المشاط

السياحة

بورصة لندن

توت عنخ امون

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