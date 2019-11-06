س وج.. كل ما تريد معرفته عن الوظائف الجديدة بشركة مياه الشرب فى المنوفية

س. ماهى مدة التقديم؟



أوضحت الشركة، أن الطلبات يتم تقديمها من اليوم وحتى عشرون يوما من تاريخ الإعلان عن طريق الموقع الاليكترونى للشركة.

س. ماهى شروط المطلوبة للمسابقة؟



اشترطت الشركة للوظائف الفنية أن يكون المتقدم حصل علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصص "كهرباء - ميكانيكا - أعمال صحية".



س . ماهى الوظائف المطلوبة؟



وتتمثل الوظائف الحرفية فى "السباك - خراط وبراد - لحام - سمكرة ودوكو سيارات - غطاس - سروجي سيارات - ميكانيكي - حرفي إطارات - كهربائي"،

س . ما هو السن المحدد للمسابقة ؟



اشترطت الشركة ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عاما، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.



س. ما هى شروط القبول للمسابقة؟



كما اشترطت الشركة فى شروط القبول، اجتياز الاختبارت التى تقررها الشركة، واجتياز الاختبار الطبي المقرر بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

س. ما هى طريقة التقديم ؟



وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان الإختبارت علي الموقع الإليكترونى بالشركة .

http://mcww. com.eg