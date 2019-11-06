خلاف فى تحالف الشر بين أردوغان وتميم.. والسبب: "الجزيرة".. إعرف القصة

كتب أحمد علوى

يبدوا أن تحالف الشر بين قطر وتركيا على موعد مع خلافات ربما تتسع فى الآونة الأخيرة، حيث وجهت صحيفة تركية انتقادات حادة لـ قناة الجزيرة القطرية خاصة النسخة الانجليزية مشيرة إلى أن تغطيتها للعدوان التركى على شمال سوريا يحمل "تجاوزات".

وسبق أن أعلنت إمارة قطر دعمها علنا للعدوان الذى شنته القوات التركية على شمال سوريا 9 أكتوبر الماضى، وهو موقف لم يكن غريباً بحسب مراقبين خاصة فى ظل التنسيق المفتوح بين الجانبين لتمويل كيانات وتنظيمات إرهابية ومتطرفة فى العديد من الدول العربية وبلدان الشرق الأوسط.

وتحت عنوان "الجزيرة الإنجليزية تهديد للتحالف التركى القطري"، قالت صحيفة "دايلي صباح" فى مقالتها الافتتاحية إلى العلاقات القوية بين البلدين والاستثمارات المشتركة التي تقدر بمليارات الدولارات، ودعم تركيا لـ قطر في مواجهة دول المقاطعة وكذلك دعم قطر لتركيا لمواجهة أزمتها المالية.

وقالت الصحيفة التركية: "هذا الـ تحالف ، الذي يبدو أنه لا يتزعزع، أصبح اليوم تحت تهديد من داخله". واتهمت الصحيفة النسخة الإنجليزية من قناة "الجزيرة" القطرية بأنها "تنشر دعاية مضادة لتركيا تحت ادعاء الصحافة المستقلة والحيادية".

ومنذ المقاطعة العربية لإمارة قطر رداً على دعمها وتمويلها الإرهاب، استعانت الدوحة بعناصر من الجيش التركى لتأمين مؤسساتها الحيوية ونظام تميم بن حمد خوفاً من اندلاع احتجاجات شعبية داخل قطر ضد تنظيم الحمدين.

وبحسب مراقبين، فإن الموقف التركى الجديد ينبئ عن رغبة أردوغان فى استغلال النظام القطرى بشكل أوسع، فى ظل الازمات الاقتصادية التى تعانيها أنقرة بعد الانهيارات المتتالية لليرة التركية أمام الدولار، بخلاف ارتفاع معدل الركود بشكل ملحوظ.