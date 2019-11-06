خارجية كازاخستان: الدول الضامنة لعملية أستانا لم تطلب عقد جلسة خلال نوفمبر

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قال وزير الخارجية الكازاخستانى مختار تليوبيردى "إن الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا) الضامنة لعملية أستانا المتعلقة بسوريا، لم تطلب حتى الآن عقد جلسة فى كازاخستان خلال شهر نوفمبر الجارى".

وأضاف تليوبيردى، فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "أن المفاوضات جارية الآن فى جنيف بشأن القوانين الدستورية، لذلك لم يتم حتى الآن تقديم طلبات لجلسات نوفمبر".

وأوضح، أنه من المقرر عقد الاجتماع الدولى حول سوريا فى نهاية الشهر الجارى فى كازاخستان، مشيرا إلى أنه تم مناقشة المواعيد الأولية.

يذكر أن، الاجتماع الدولى ال(13) حول سوريا انعقد فى العاصمة الكازاخية نور سلطان يومى 1 و2 أغسطس الماضي، وكان من بين المشاركين فى الاجتماع مندوبون من الدول الضامنة لعملية أستانا بالإضافة إلى مندوبين من الحكومة السورية ومن المعارضة المسلحة، وكان من بين المراقبين ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.