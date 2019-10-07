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الاتحاد الأوروبى يطالب أطراف أستانة بمنع تفجر الوضع شمال شرق سوريا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:49 م
الاتحاد الأوروبى يطالب أطراف أستانة بمنع تفجر الوضع شمال شرق سوريا قادة أستانا
أ ش أ

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ناشد الاتحاد الأوروبى أطراف عملية أستانة (تركيا وإيران وروسيا) العمل على منع تفجر الوضع فى شمال شرق سوريا، وضمان سلامة المواطنين فى هذه المنطقة وتأمين سهولة حركة المساعدات الإنسانية.
وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الاثنين أن هذه المناشدة جاءت على لسان مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في تعليق لها على الإعلانات الأمريكية-التركية الأخيرة عن عملية عسكرية تركية واسعة ضد الأكراد في شمال شرق سوريا وإقامة منطقة عازلة.
وعبرت كوسيانيتش عن اقتناع الاتحاد الأوروبي بأن أي حل مستدام وشامل في سوريا لا يمر عبر الطرق العسكرية.. لافتة إلى تفهّم الاتحاد الأوروبي للشواغل الأمنية لتركيا.
وشددت المتحدثة على أن ما يحتاجه العالم لحل الأزمة السورية يكمن في عملية انتقالية سياسية وفق القرار الأممي 2254 وبيان جنيف..منوهة بالتطورات الحاصلة في هذا المجال خاصة لجهة إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية .. قائلة: "لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي ثابتا من ناحية التمسك بسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".
وينظر الأوربيون بقلق إلى إمكانية شن تركيا لعملية عسكرية شمال شرق سوريا، إذ أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى نسف الجهود السياسية الجارية لحل الأزمة السورية، وتدفق مزيد من المهاجرين واللاجئين وزيادة المعاناة الإنسانية.
وفي ما يتعلق بالمنطقة العازلة التي تنوي تركيا إقامتها في شمال شرق سوريا لإعادة اللاجئين.. يؤكد الاتحاد أن الشروط لم تتوفر بعد لضمان عودة آمنة لهؤلاء لمناطق داخل سوريا.


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