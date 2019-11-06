حبس 3 عاطلين لاتهامهم بغسيل أموال حصيلةاتجارهم بالمخدرات فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسل 2 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأموال الخاصة بهم.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، يفيد برصد 3 عاطلين بالتربح السريع من مزاولة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وتم عمل كمين بمعرفة ضباط مكافحة المخدرات، والقى القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.

وتوصلت التحقيقات قيام المتهمين بغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال.

وبالإضافة إلى شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 2 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.