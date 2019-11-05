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التحقيق مع نصاب استولى على 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى المستلزمات الطبية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:00 ص
التحقيق مع نصاب استولى على 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى المستلزمات الطبية كلابش،ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تباشر نيابة الاموال العامة التحقيقات التى مع متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية.

وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم "أ.ح" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 10% إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو مليون جنيه مصري.

وأضافت التحريات بأنه استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار والتجارة فى الادوات والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.


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