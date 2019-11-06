حبس صاحب محل خردوات لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالجمالية

كتب سليم على

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس صاحب محل خردوات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع الأسلحة النارية بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية ، مفادها أن "م. ع.ع" 39 سنة صاحب محل خردوات، يحوز أسلحة نارية وبيضاء ومحدثات صوت داخل المحل ملكه بقصد الاتجار.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات ، تم استهداف المحل المشار إليه بمأمورية أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات التالية "سلاح ناري ( طبنجة صوت معدلة )، طبنجة صوت، 100 طلقة صوت ، 9 سلاح ابيض " مطواة على شكل مسدس " و3 أقلام ليزر.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.