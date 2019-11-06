سقوط صاحب محل خردوات لاتجاره فى الأسلحة النارية بالجمالية

كتب ـ عبد الرحمن سيد

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة ، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير المباحث، فى القبض على صاحب محل خردوات يبيع اسلحة نارية ، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية ، مفادها أن "م. ع.ع" 39 سنة صاحب محل خردوات، يحوز أسلحة نارية وبيضاء ومحدثات صوت داخل المحل ملكه بقصد الاتجار، وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن بالواقعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، تم استهداف المحل المشار إليه بمأمورية أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات التالية "سلاح ناري ( طبنجة صوت معدلة )، طبنجة صوت، 100 طلقة صوت ، 9 سلاح ابيض " مطواة على شكل مسدس " و3 أقلام ليزر.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.