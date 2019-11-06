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حالة الطقس اليوم الأربعاء 6/11/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 6/11/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋلى ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

حالة الطقس اليوم فى مصر
 

كما يتوقع الخبراء أن ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﺗﻈﻬﺮاﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻴﺄه ﻟﺴﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

الطقس فى الأردن 
 

نهاراً

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ساعات الصباح الباكر، يُصبح دافئاً خلال ساعات النهار في أغلب المناطق، ويبقى حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وترتفع نسبة الغبار تدريجياً في أجواء بعض المناطق.
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتعمل على إثارة الغبار في مناطق البادية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.
ويكون الطقس مغبراً بشكل متفاوت في بعض المناطق.

وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 
 

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى اعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالى 4-6 درجات مئوية ويسود جو شديد الاعتدال والدفئ نهارا، ويسود جو منعش صباحاً ومساءا وليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية. 

 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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