الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى الأحد وتحذيرات للمواطنين من تخفيف الملابس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا حالة الطقس خلال الفترة من الخميس وحتى الأحد المقبل، حيث كشف الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة، استمرار حالة الاستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ودرجات حرارة حول المعدل الطبيعى لها بالنسبة لهذا الوقت من العام .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح خلال هذه الفترة تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليكون الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية>

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه خلال هذه الفترة تتكون الشلورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية للقاهرة ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة وسواحلنا الشمالية وأيضا الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على سواحلنا الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وتكون غزيرة ورعدية على مدينتى حلايب وشلاتين تمتد على سلاسل البحر الأحمر حتى مرسى علم.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين عدم الاغترار فى ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة وتخفيف الملابس خاصة المواطنين المتواجدين خارج منازلهم فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح حيث ان الطقس يميل للبرودة فى هذه الأوقات.

كما ناشدت هيئة الأرصاد القيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة المؤدية إلى السواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد ، كما ينصح بتعليق كافة التحركات إلى الطرق المؤدية إلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين خلال هذه الفترة.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن باقى المحافظات خاصة السياحية منها فالاجواء مهيأة لقضاء أحلى الأوقات بها والاستمتاع بالعطلة الممتدة حتى يوم الأحد، حيث الطقس الخريفى المعتدل كما أن حركة الملاحة معتدلة على البحرين.