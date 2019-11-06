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جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية لعلاج السرطان

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:47 م
جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية لعلاج السرطان
كتب محمود عبد الغنى

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تمكنت جمارك مطار الغردقة، برئاسة سعيد كامل مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيره من الأدوية البشرية  بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة رحله طيران شركة خطوط بيجاسوس رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحه الدولى بتركيا، إشتبه مهند سامى رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكبة مصرية قادمه من تركيا، وتم تمرير حقائبها على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراى بمعرفة رامى مروان رئيس قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الإشتباه .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها فتبين وجود 3 علب أدوية لعلاج السرطان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها الشخصية، وإنتداب شرطية لتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 57 علبة دواء لعلاج السرطان مخبأه علي جسم الراكبة، وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 19 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

جمارك مطار الغردقة (1)
 

 

جمارك مطار الغردقة (2)

مطار الغردقة

اخبار المطار

جمارك المطار

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