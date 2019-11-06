جمارك قسطل بأسوان تحبط محاولة تهريب مستحضرات وأدوات تجميل

أسوان – عبد الله صلاح

تمكن العاملون بالجمارك بمنفذ قسطل البرى، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات تجميل بالمخالفة للقانون.

وكانت إخبارية مشتركة مقدمة من أحمد يوسف مسئول الأمن الجمركى بالمنفذ ورئيس مباحث منفذ قسطل، تفيد باعتزام الراكب "ع.أ.ح" سودانى الجنسية، قادم من السودان، تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل.

وبالعرض على بهاء الدين عطية، رئيس الوردية، قرر تشكيل لجنة من إسلام عبد الرحمن، مأمور الحركة، وأحمد محمود، مأمور تعريفة، لتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 22392 أصبع روج أنواع وأحجام مختلفة، و156 علبة كريم أساس للوجه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 472 ألفا و800 جنيه.

وقرر أحمد جعفر، مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وعلوى الملط، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الخدمات الأمنية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.