تعرف على خطة محافظة أسوان للتصدى للحمى القلاعية

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

استقبل اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية وخاصة أمراض حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 13 معلومة عن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية



1- مرض حمى الوادى المتصدع من الأمراض المعدية التى تصيب الإنسان.

2- ويعد مرض الحمى القلاعية من الأمراض المعدية التى تصيب الحيوان.

3- بعد اكتشاف بؤر تسرب منها هذه الأمراض بدولة السودان تم وقف الاستيراد بالكامل لحين القضاء على هذه الأمراض بشكل نهائى.

3- ويعد من الإجراءات الاحترازية التأكيد على جاهزية المحاجر والمجازر البيطرية بمدينة أبوسمبل مع وحدات الحجر البيطرى والصحى والمعامل بالمنافذ الحدودية فى قسطل وأرقين.

4- تعاون وزارتى الزراعة والصحة مع جميع جهات الدولة من أجل منع التهريب.

5- المتابعة والتتبع للقادمين من مختلف الجنسيات بما فيهم المصريين عبر المنافذ البرية والنهرية والجوية للتأكد من عدم إصابتهم.

6- القيام بمتابعة شاحنات وسيارات النقل الثقيل المحملة بالبضائع والعمل على تعقيمها ورشها للحيلولة دون دخول أى أسراب من الباعوض الحامل للمرض.

7- جارى تنفيذ حملة شاملة لتحصين المواشى والجمال والخراف فى أسوان لمدة شهر بالكامل.

8- العمل على ترقيم المواشى لاستكمال عملية الرصد من خلال أطقم مديرية الطب البيطرى.

9- هناك تعاون مع وزارة الصحة ومحافظة أسوان لرش البرك والمستنقعات والحظائر داخل مختلف القرى والمناطق النائية والأسواق وخاصة فى البؤر والمناطق التى تشهد تواجد للثروة الحيوانية.

10- تعقيم بواخر النقل النهرى المخصصة للركاب وأيضاً صنادل البضائع التى تعمل بين ميناءى الزبير بحلفا والسد العالى بأسوان مع منع دخول أى أغذية أو مشروبات أو مياه شرب، تنظيم أطقم من الصحة تكون مرافقة لرحلات هذه البواخر والصنادل.

11- تكثيف وسائل الإعلام للوعى والإرشاد لتعريف المواطنين ولاسيما المربيين والمزارعين بخطورة هذه الأمراض وتأثيرها السلبى على ثروتهم الحيوانية وأيضاً على صحتهم.

12- توفير كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذه الأمراض بما فيها معامل التحاليل لأخذ العينات وسرعة تحليلها.

13- فتح غرف عمليات الجهات المختصة للتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لتحقيق التكامل فى أداء وتنفيذ الأدوار للرصد والمتابعة لأى حالات تظهر سواء فى الثروة الحيوانية أو الركاب القادمين من السودان.