سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف لبحث مشروعات تحسين حياة الطفل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:47 م
صور.. محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف لبحث مشروعات تحسين حياة الطفل محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بمكتبه اليوم الثلاثاء، وفداً من اليونيسيف لمفوضية بلجيكا برئاسة برونو مايس ممثل المنظمة بمصر، من أجل تحسين حياة الطفل الأسوانى .

وتناول اللقاء الذى حضره الدكتور هاشم عبد الحميد منسق لجان الحماية بأسوان، نتائج زيارة الوفد الميدانية لمتابعة جهود وأنشطة التعاون المنفذة بأسوان خلال الفترة الماضية لإدماج الأطفال فى برنامج الرعاية والحماية وهو الذى ساهم فى أن تكون نموذج إيجابى يحتذى به فى هذا الاتجاه.

وخلال اللقاء أشاد اللواء أحمد إبراهيم بالدور الإنسانى لمنظمة اليونيسيف وسعيها الدؤوب لتحقيق الحماية الكاملة للأطفال ومناهضة العنف ضدهم على مستوى العالم وهو ما يتم تنفيذه على أرض الواقع بجدية وإيجابية ملحوظة ، ويلقى اهتمام كبير من المحافظة والجهات والوزارات المختلفة بمصر لتحقيق الأهداف المأمولة والمرجوة من تنفيذ هذا البرنامج للوصول للحماية المطلوبة للأطفال وتوجيه أوجه الرعاية لهم بما يساهم فى خلق أجيال مؤهلة ومدربة وقادرة على تحمل المسئولية ومواجهة التحديات.

وأكد أن المحافظة من جانبها مستمرة أيضاً فى أداء الدور المنوط لها باتفاقية التفاهم التى تم توقيعها فى مايو 2017 وتم تجديدها فى فبراير الماضى والتى تستهدف بناء قدرات أعضاء لجان حماية الطفل والأمانات الفنية على مستوى المحافظة للقيام بدورها الفعال فى تحديد واكتشاف وتقديم الدعم اللازم لحالات الأطفال المعرضين للخطر مع مواجهة حالات العنف التى تمارس ضدهم وخاصة فى المدارس، وأيضاً تنمية أسلوب وآلية التعامل مع الأطفال بلا مأوى وإدماجهم فى كيانات مجتمعية صحية وصالحة.

وطالب المحافظ مسئولى منظمة اليونيسيف بمزيد من أوجه التعاون لتعزيز سبل الاستثمار الأمثل للأطفال واستغلال قدراتهم الكامنة فى السلوكيات الإيجابية التى تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع المحيط بهم ، موجهاً لوفد اليونيسيف الدعوة لحضور فعاليات مهرجان تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل فى فبراير القادم للاستمتاع بهذا الحدث العالمى الفريد وخاصة فى ظل ما تشهده المحافظة من فعاليات متنوعة باعتبارها عاصمة للشباب الإفريقى والتى بدأت بملتقى الشباب العربى الإفريقى فى مارس الماضى وتختتم بمنتدى السلام والتنمية فى ديسمبر القادم.

ومن جانبه قدم برونو مايس شكره الجزيل لمحافظ أسوان على حسن وحفاوة الاستقبال وتقديم أوجه الدعم لإنجاح وتفعيل اتفاقية التعاون المبرمة مع المحافظة، موضحاً أن الهدف من زيارة وفد اليونيسيف لمفوضية بلجيكا لأسوان هو رؤية نتائج وثمار الشراكة على أرض الواقع والذى يتماشى مع السياسة الوطنية لبرنامج الحماية والتنمية المبكرة للأطفال والذى يتم تنفيذه فى 14 محافظة وتعد أسوان من أفضل النماذج المنفذه لذلك، وبالتوازى مع ذلك يتم التنسيق المستمر مع الوزارات المختلفة والمحافظة ، بجانب المجلس القومى للأمومة والطفولة ، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى لعقد مقابلات مع لجان حماية الطفل وتنظيم مناقشات تفاعلية مع الأخصائيين الإجتماعيين وأيضاً الأطفال من أجل التوسع فى تقديم الخدمات المختلفة ومنها إعداد المناهج الخاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الثالث.

وأشار ممثل منظمة اليونيسيف إلى أنه من النتائج الإيجابية التى حققتها الجهود المشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم بأسوان من أجل حماية الأطفال هو تعزيز التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتفعيل مبادرة نادى الأسرة وتعميم حماية الطفل فى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بجانب تبنى سياسات حماية الطفل بعدد 15 مدرسة عامة وتدريب الأخصائيين الإجتماعين والمعلمين على التهذيب الإيجابى ومهارات الوالدية الإيجابية.

ولفت إلى أن الوفد قام اليوم بزيارة مركز شباب الحدود ومدرسة 25 يناير الإبتدائية بمنطقة المحمودية والوحدة الصحية بالشلال، ويتم العمل لاستثمار النتائج الإيجابية المشرفة والجهود المختلفة التى تبذل داخل أسوان لتكون حافزاً ونموذج مثالى لأفضل الممارسات التى تنفذها المنظمة بالتعاون مع باقى المحافظات بمصر فى الفترة القادمة.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بالتقاط الصور التذكارية مع وفد اليونيسيف تقديراً على حرصهم لتقديم أوجه الدعم المختلفة لإنجاح برنامج الرعاية والحماية للطفل الأسوانى على الوجه الأكمل .

 

محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف (3)
محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف 

 

محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف (4)
محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف 

 

محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف (1)
محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف 

 

محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف (2)
محافظ أسوان يستقبل وفدا من اليونيسيف 

اليونيسيف

محافظ اسوان

الاطفال

اخبار اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة