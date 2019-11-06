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تضامن الإسكندرية توقع بروتوكول للتدريب على برنامج "جليس مسن"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:13 م
تضامن الإسكندرية توقع بروتوكول للتدريب على برنامج "جليس مسن" وكيل وزارة التضامن بالإسكندريه
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية،توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين كل من التضامن الاجتماعى،وكلية التمريض،وروتاري إسكندرية "الرمل " للتدريب علي برنامج "جليس مسن".

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ، الى أن البرنامج يأتي ضمن جهود المديرية في توفير تدريب أكاديمي مهني جيد بأحدث نظم التدريب،ومنها التدريب بالمعايشة،وذلك للنهوض بالخدمات المُقدمة للمسنين،وتوفير فرص عمل للشباب،ويأتى ضمن سياسة المديرية لخدمة المسن في بيئته الطبيعية.

وأشار البيان الى أن التدريب يشمل تدريب العاملين بدور رعاية المسنين،وكذلك الشباب الراغبين في خدمة المسن داخل بيته،فى محاولة للتقليل من السعة داخل هذه الدور،بما يضمن جودة الخدمات المقدمة كماً وكيفاً.

ومن جانبه أكد إمام فوزى وكيل وزارة  التضامن الاجتماعى بالإسكندرية،على دور كلية التمريض التى تُعد أحد الصروح التعليمية الهامة،في سياق التعاون وعلى التنسيق فيما بين المديرية و المجتمع المدني و جامعة الاسكندرية لخدمة فئات المجتمع السكندري المختلفة و منها المسنين في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمة المُقدمة لهم،حيث أن أكثر مراحل حياة الإنسان التي تحتاج إلى رعاية هي مرحلة الشيخوخة، إذ يعود الإنسان ضعيفاً، بحاجة إلى رعاية من جميع النواحي النفسية، والجسدية،والغذائية،والصحية.

وقد قام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاسكندرية بزيارة تفقدية لبعض دور المسنين بالاسكندرية لمتابعة الخدمات المقدمة لكبار السن وناقش المعوقات والصعوبات التي تقابلهم بهدف وضع حلول جذرية لها و التغلب عليها لتقديم أفضل خدمة لهذه الفئة.

 

 

 


الاسكندرية

دور المسنين

التضامن الاجتماعى

كبار السن

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بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


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