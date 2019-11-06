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بوتين يقترح استبدال ويكيبيديا بنسخة إلكترونية من الموسوعة الروسية الكبيرة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:51 ص
بوتين يقترح استبدال ويكيبيديا بنسخة إلكترونية من الموسوعة الروسية الكبيرة بوتين يطلع على مجلدات الموسوعة
وكالات الأنباء

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اقترح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين استبدال ويكيبيديا بنسخة إلكترونية من الموسوعة الروسية الكبيرة.

جاء ذلك  فى كلمة ألقاها الرئيس الروسى، الثلاثاء، فى اجتماع مجلس اللغة الروسية حيث تقدم رئيس الدولة بمبادرة إعداد نسخة إلكترونية  للموسوعة الكبيرة الروسية لتحل محل ويكيبيديا حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وفى هذا السياق نقلت وكالة "نوفوستى" عن بوتين قوله:" "تقدم الموسوعة الروسية معلومات موثوق بها وبصيغ حديثة معاصرة".

يذكر أن العمل على إعداد الموسوعة الروسية الكبيرة بدأ عام 2002 واستمر حتى عام 2017 حين صدر المجلد الـ35 والأخير للموسوعة.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في سبتمبر الماضي بأن الحكومة الروسية يمكن أن توظف مبلغا قدره 1.7 مليار روبل (نحو 25 مليون دولار) من موازنة الدولة لأعوام 2020 – 2022 من أجل إعداد بوابة إلكترونية خاصة بالموسوعة الروسية الكبيرة على شبكة الإنترنت.

 


بوتين

ويكيبيديا

الموسوعه الروسيه الكبيره

روسيا

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