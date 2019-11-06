الكرملين: بوتين لا ينوى المشاركة فى احتفالات نهاية الحرب العالمية الأولى بباريس

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أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية ( الكرملين ) ديمترى بيسكوف، اليوم الأربعاء أن خطط الرئيس فلاديمير بوتين لا تتضمن زيارة باريس، يوم الإثنين القادم، لحضور الاحتفالات بمناسبة نهاية الحرب العالمية الأولى .

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت خطط الرئيس الروسى تشمل زيارة إلى باريس لحضور احتفالات نهاية الحرب العالمية الأولى، "لا، لا توجد لدى الرئيس مثل هذه الخطط " .

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد شارك فى احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى فى نوفمبر 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من 60 من قادة ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات، من أبرزهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء منظمات دولية.