انهيار تمثال بوذى عملاق على زعيم دينى أثناء إزاحة الستار عنه فى تايلاند..صور

كتب أحمد علوى

أدى انهيار تمثال بوذى فى تايلاند، إلى مقتل الزعيم الدينى الذى كشف النقاب عنه للتو فى حادث غريب.

ووفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية، كان رئيس القرية سامان تشانثيوتى، 52 عاماً ، ضيف الشرف فى حفل خون كاين، حيث تم الكشف عن التمثال، وكان المقصود من الـنصب التذكارى أن يجلب الحظ السعيد والحظ للسكان المحليين، ولكن عند كشف الستار من عليه تحطمت الأساسات وسقط بوذا العملاق على رأس سامان، ورده قتيل على الأرض.

وانتشر السكان المحليون فى حالة من الذعر ولكن عندما استقرت سحابة الغبار، تجمعوا حولها ووجدوا أن زعيم القرية مات بالفعل ورأسه محطم، ولم يتمكن السكان من رفع النصب التذكارى الذى يبلغ طوله 16 قدما، وانتظروا وصول خدمات الطوارئ لرفعها بعيدًا باستخدام رافعة.