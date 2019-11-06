اليوم السابع: لقاءات الساعات الأخيرة قبل اجتماع سد النهضة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل تحرك مصر قبل اجتماع مناقشة ملف سد النهضة، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشغيل "أنفاق بورسعيد"، ومناقشة حول اقتصاد القوات المسلحة.





واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..



مواجهة تخريب تركيا على مائدة وزير الخارجية ورموز الإدارة الأمريكية بواشنطن.. لقاءات الساعات الأخيرة قبل اجتماع سد النهضة.. "شكرى يلتقى كبير مستشارى ترامب ونائبين بالكونجرس.. استعراض آخر تطورات الملف.. وتشديد على أهمية استئناف المصالحة الفلسطينية وضمان هدوء غزة



السيسى يوجه بتشغيل "أنفاق بورسعيد" والافتتاح الشهر الجارى.. الرئيس يبحث مع رئيس "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" جهود تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية بالهيئة.. السيسى لوفود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية: مصر تدعم المفهوم الشامل لـ "حقوق الإنسان"





أندرياس مافرويانيس سفير قبرص لدى الأمم المتحدة يتحدث لـ "اليوم السابع": ادعاءات تركيا فى غاز المتوسط بلا سند قانونى.. هناك وسائل أوروبية لردع أنقرة والنظام التركى لا يريد "قبرص موحدة".. والانسحاب الأمريكى من المنطقة سمح لنظام استبدادى باستغلال الفراغ



مناقشة حول اقتصاد القوات المسلحة.. لماذا يتم طرح شركات الجيش فى البورصة؟ ضمان للإفصاح والشفافية ينفى غياب الرقابة ويعيد فكرة الشركات المساهمة





رئيس الشركة المصنعة يكشف التفاصيل.. "الإنتاج الحربى" تطرح 200 سيارة كهربائية للحجز خلال أسبوعين



الحكومة: مليار جنيه بموازنة 18.5 هذا العام لبرنامج "تكافل وكرامة".. "التضامن": إضافة 273 ألف أسرة للبرنامج و44 ألفا من الأيتام

مصر تحتفل بالمولد النبوى الشريف اليوم بحضور الرئيس.. يكرم 8 كوادر عربية وأفريقية بحضور 600 مدعو





البدرى يدفع بتشكيل مختلف على شوطين خوفا من الإصابات.. المنتخب يواجه ليبيريا وديا فى بروفة الوجوه الجديدة ببرج العرب

