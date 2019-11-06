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اليوم السابع: لقاءات الساعات الأخيرة قبل اجتماع سد النهضة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:25 م
اليوم السابع: لقاءات الساعات الأخيرة قبل اجتماع سد النهضة اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل تحرك مصر قبل اجتماع مناقشة ملف سد النهضة، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشغيل "أنفاق بورسعيد"، ومناقشة حول اقتصاد القوات المسلحة.


 

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السيسي

انفاق بورسعيد

المنتخب

قبرص

ليبيريا

المولد النبوي

مولد النبي

اليوم السابع بلس

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